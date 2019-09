De-a viața ascunselea. Iuliana Tudor și Elise Stan, discipol și mentor. „Fiecare cuvânt pe care l-am spus, fiecare emisiune cred că reprezintă forma mea de recunoștință”

foto- captură Antena 3

Discipol și mentor, precizie, acuratețe, forță, creativitate, sensibilitate și frumusețe. Două femei creatoare care fac istorie în televiziunea din România. Au realizat împreună mii se ore de emisie. Știu că sunt iubite, știu că sunt prețuite, dar cel mai bine știu că au încă multe lucruri de arătat. Iuliana Tudor și Elise Stan sunt cele două invitate de la „De-a viața ascunselea”.

Elise Stan - „Iuliana este un om special. Are o educație aleasă, primită în familie de la părinții ei și are și o autoeducație, e foarte ambițioasă. Nu știu dacă știe întocmai ce vrea, dar știe întocmai ce nu vrea. E cel mai important. Mie mi-a plăcut Iuliana de la început, de când am cunoscut-o. Nu a fost vorba de a suporta. Iuliana face totul cu meticulozitate. E exigentă cu cei din jur, dar mai ales cu sine însăși. Asta cred eu că este cheia succesului. Mie îmi place să lucărm pentru că noi ne spunem lucrurile în față, pe nume. La început stăteam, vizionam și analizam”.

Iuliana Tudor - „Fiecare cuvânt pe care l-am spus despre mentorul meu, fiecare emisiune pe care o semnez, cred că e forma mea de recunoștință acum, după 20 de ani. Atunci când se uită la un program să știe că tot ceea ce știu e datorită ei. E omul de la care am învățat și omul cu care mă sfătuiesc și astăzi. Cea mai importantă e încrederea”.