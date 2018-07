O femeie povestește de ce a ales să doarmă separat de soțul ei: „După aproape 11 ani de căsnicie, soțul meu și cu mine dormim în paturi separate.

Căsătorie fericită? Da. Viață sexuală activă? Absolut. Cu toate acestea după ani de trezit de fiecare dată când se rostogolea, sau Doamne ferește, să meargă la toaletă, am acceptat în cele din urmă că acolo unde dormim nu înseamnă că relația noastră eșuează. De fapt, eu sunt o persoană mult mai ușor de suportat după o odihnă decentă.

Căsnicia nu a început așa. Acum 11 ani eram în pat împreună în fiecare noapte. Când unul dintre noi se trezea la ora 3 dimineața, ne doream să revenim în pat unul în brațele celuilat. Acest lucru a durat trei ani buni. Apoi am rămas însărcinată și a început schimbarea.

În fiecare seară, rătăceam cu perna prin casă de pe canapeaua din camera de zi, în dormitorul pentru oaspeți și chiar pe podeaua de langă patul nostru. Mark se trezea uneori cu picioarele mele pe perna de langă el. Făceam orice era necesar pentru a mă simți confortabil și pentru a dormi. Apoi a venit copilul, după care următorul și următorul. Timp de cinci ani, am fost fie gravidă, fie alăptam, iar asta mi-a afectat somnul. Când cel mai mic copil a încetat să mai alăpteze, toți dormeau bine. În afară de mine.

La cel mai mic zgomot sau mișcare mă treazeam, alertă, fără să mai pot dormi ore întregi. Am început să port dopuri. Apoi, ușor-ușor am început să dorm pe canapea, iar când am avut de muncit mai mult, m-am mutat complet pe canapea.

Asta a îngreunat relația cu soțul. Amândoi ne-am întrebat ce este neregulă de nu putem dormi în același pat. Când nu am mai putut dormi pe canapea, m-am dus să dorm în patul gol, în care fetița noastră refuză să doarmă pentru că era prea mare. Mă duc în cameră după ce fiica noastră adoarme și plec dimineața înainte ca ea să se trezească.

"Dorm mai bine singură", i-am mărturisit ui Mark „Nu are nimic de-a face cu tine.”

Asta a fost cea mai grea realizare pentru mine. Nu a mai rămas nimic de încercat, nicio problemă de rezolvat. A trebuit să accept că relația noastră nu se potrivește standardului cultural clasic, chiar și după ce am încercat atât de mult să o facem să funcționeze. A dormi separat poate să nu se potrivească idealului romantic dar orele de calitate petrecute împreună seara înainte de a ne retrage ăn paturi separate sunt mai importante. Pentru mine, acele ore sunt mult mai plăcute dacă mă odihnesc bine și nu mă umplu de resentimente, pentru ceva ce el a făcut nevoit, cum at fi rostogolirea în pat.

Un lucru care nu s-a schimbat este modul în care în fiecare dimineața Mark îmi aduce o ceașcă delicioasă de cafea proaspătă. "Bună dimineață", spune el cu un sărut. „Cum ai dormit?”

Sursă: HEALTH