Disneypland Paris se redeschide pe 17 iunie: "A sosit timpul să ne îndeplinim cele mai magice vise"

Anunțul a fost făcut, luni, pe pagina oficială de Twitter a parcului.

"A sosit timpul să ne îndeplinim cele mai magice vise! Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney's Newport Bay Club Hotel și Disney Village se redeschid din 17 iunie." au anunțat reprezentanții parcului.

„Vizitatorii se vor putea din nou să se bucure de atracțiile lor preferate, la cele două parcuri Disney”, a declarat parcul într-un comunicat. Rezervările sunt deja posibile. Parcul va fi redeschis cu un „protocol sanitar” adaptat.

Purtarea unei măști va fi, prin urmare, obligatorie pentru toți vizitatorii peste 6 ani. Parcul dă asigurări că „măsurile de sănătate și siguranță” vor fi consolidate „în vehiculele atracțiilor”.

Redeschiderea Disneyland Paris va fi, de asemenea, ocazia ca parcul să deschidă un nou hotel pe 21 iunie, Disney's Hotel New York - The Art of Marvel. Rezervările pentru acest hotel vor fi posibile începând de marți.

După ce a rămas închis între 13 martie 2020 şi 15 iulie 2020, parcul de distracţii Disneyland Paris, care numără 17.000 de angajaţi, şi-a întrerupt din nou activitatea începând din 30 octombrie 2020 din cauza restricţiilor sanitare impuse de pandemia de coronavirus.

[Annonce] L'heure est venue de réaliser nos rêves les plus magiques ! Le Parc Disneyland®, le Parc Walt Disney Studios®, le Disney's Newport Bay Club Hotel et le Disney Village rouvrent à partir du 17 juin. https://t.co/XBlRQ55RD6 pic.twitter.com/cerM3sFWGI — Disneyland Paris (@DisneylandParis) May 17, 2021

Disneyland Paris inaugurează un centru de vaccinare împotriva COVID-19

Un amplu centru de vaccinare împotriva maladiei COVID-19 a fost inaugurat în aprilie, la Disneyland Paris, celebrul parc de distracţii situat la aproximativ 30 de kilometri est în raport cu capitala Franţei, închis temporar din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat miercuri autorităţile locale.

Acest "vaccinodrom" a fost amenajat "în centrul de conferinţe Newport Bay Club de la Disneyland Paris", folosit de obicei pentru evenimente de afaceri, relatează presa locală.

"Disneyland Paris ajută cu mândrie la sprijinirea autorităților ... pentru administrarea vaccinurilor", a declarat vicepreședintele operațiunilor parcului, Eric Marion, într-un comunicat.

Spaţiul ales se află în proximitatea hotelurilor şi în afara atracţiilor parcului. Nicio animaţie tematică asociată Disneyland nu este prevăzută.

Noul centru "va vaccina cel puţin 1.000 de persoane pe zi", dar va avea particularitatea de a fi deschis doar pe durata weekendurilor, graţie mobilizării unei echipe de 60 de medici, infirmiere, pompieri şi personal de primire, potrivit organizatorilor.

Programările vor fi realizate doar pe internet, au adăugat ei.

În timpul unei reuniuni organizate marţi la Palatul Elysee, preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat faptul că programul de vaccinare "accelerează" în Franţa, unde aproape 18 milioane de persoane au primit deja cel puţin o doză a unui vaccin anti-COVID-19.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal