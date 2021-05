Prof. dr. Dulcan: ”Am 1.000 de dovezi că Dumnezeu există, am văzut vindecări miraculoase de cancer!”

Medicul Constantin Dulcan susține că are 1.000 de dovezi că Dumnezeu există și că nu e bine să ducem numele Domnului în deșert pentru că nu ne va fi cu siguranță bine în viață.

”Știți ce i-a spus Iisul lui Toma: ”Toma, Toma, n-ai crezut, dar era mult mai bine dacă credeai înainte să vezi!”. Toți oamenii care au gânduri rele vor plăti, mai ales dacă aceste cuvinte nedorite sunt adresate pentru entitățile noastre sacre. Eu zic că nimeni nu are voie să își bată joc de mama noastră.

Eu am văzut că toți cei care au făcut asta au murit de un cancer și nu cred că e bine să ne jucăm cu aceste lucruri. Ce am văzut eu ca medic întâmplându-se… Eu am 1.000 de dovezi că Dumnezeu există, am văzut vindecări făcându-se prin asta, am scris despre asta, am mers în multe pelerinaje, experiența morții clinice, vindecări de cancer.

Sunt lucruri care vin din altă dimensiune a Universului, nu le poți explica, așa că mai bine taci” a povestit prof. dr. Dulcan la Antena 3.

Povestea vindecării miraculoase în video-ul de mai jos!

"Lumea lua Lumina în palme şi îşi punea pe faţă. Nu ardea, nu era fizică"

„2000 era anul de jubileu, adică cei 2000 de ani care s-au scurs de la evenimentele cu Isus. Auzisem de apariţia Luminii şi, ca orice intelectual, eram curios să văd realmente cum se petrec lucrurile. Şi pentru asta trebuie să faci un sacrificiu.

Se intră vineri la ora 16:00, cel puţin aşa mi s-a întâmplat mie, şi am ieșit sâmbătă la ora 16:00. Lumina apare sâmbătă în pre ziua Paștelui în jurul orei 13, 14 şi ceva. În anul în care am fost eu, a apărut la 14:15, că m-am uitat la ceas. Este o aventură întreagă.

Am reuşit să rămân lângă zidul acela, să văd cum Lumina a ieșit printr-un orificiu prin zidul din partea mea, eu am stat din partea de nord.

Era acolo un puști arab de 9-10 ani şi i s-a aprins lumânarea. Interesant este că lumânările de acolo se aprind instantaneu, în timp ce lumânările pe care le aveam noi, sunt 33 de lumânări semnificând vârsta lui Isus, se aprind după ce se topește ceara din vârf.

În primele 2-3 minute acea lumina nu ardea, nu era fizică

Din mormânt, în momentul când a apărut Lumina am văzut cum s-a luminat tot mormântul şi a ieșit prin orificiul din partea mea un jet de lumină masiv de diametru de 10-12 cm. Interesant că era alb şi nu părea o lumină fizică. M-a surprins. Apoi a venit patriarhul şi am luat toţi lumină” a mai adăugat profesorul la ”De-a viața ascunselea”, la Antena 3.

