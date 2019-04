„După 35 de ani de căsnicie, mi-am înșelat soția și acum trăiesc ca într-o închisoare…”

foto: Pixabay.com

Un bărbat povestește cum s-a schimbat viața sa după ce a luat decizia de a-și înșela soția care îi fusese alături tipm de 35 de ani.

"Am trăit cu soția 35 de ani de căsnicie, am trecut prin multe împreună. Avem trei copii frumoși. Fiecare dintre ei are acum un serviciu foarte bun și o căsnicie fericită, datorită soției mele care s-a rugat mult pentru asta.

După ce am ieșit la pensie, eu și soția am decis să investim economiile într-o afacere și rezultatul a depășit toate așteptările: nu am mai avut atâția bani în viața mea. Deodată, am devenit membru al „clubului miliardarilor” și viața mea s-a schimbat. Se părea că o singură femeie – cea cu care am trăit de atâția ani – nu este de ajuns…

Ne-am mutat într-o regiune de prestigiu, ne-am schimbat mașinile pe altele mai noi și mai luxoase. Am început să fiu invitat la evenimente importante și recepții private. În jurul meu erau prezente femei tinere și frumoase, și toți cunoscuții mei aveau însoțitoare mai tinere."

