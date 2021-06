Elon Musk, amenințat de gruparea de hackeri Anonymous: "Te-ai încoronat prematur 'Împăratul planetei Marte', unde vei trimite oameni să moară"

„Poate crezi că ești cel mai inteligent, dar acum ți-ai întâlnit adversarul. Suntem anonimi! Suntem legiune. Aşteaptă-ne”, a spus hackerul.

„În ultimii câţiva ani te-ai bucurat de cea mai favorabilă reputaţie pentru că ai atins dorinţa pe care mulţi dintre noi o avem de a trăi într-o lume cu maşini electrice şi explorare spaţială”, spune unul dintre hackeri într-un videoclip, postat pe rețele sociale sâmbătă.

"Se pare că încercarea ta de a salva lumea este mai mult o demonstrație de superioritate decât o preocuparea reală pentru umanitate. Acest lucru a fost evident pentru angajații tăi, care s-au confruntat cu condiții inumane ani de zile. Este evident și în ceea ce privește copiii care lucrează în minele de litiu de peste mări, și care distrug mediul înconjurător.

Ești dispus să organizezi lovituri de stat, în scopul de a instala dictatori în țările în care produsele toxice sunt minate. Te-ai încoronat prematur "Împăratul planetei Marte", un loc în care vei trimite oameni să moară...", mai spune vocea distorsionată din mesaj.

„Recent... oamenii încep să te vadă ca pe un alt bogat narcisist, disperat de atenţie”, se mai arată în mesaj, remarcă făcută după ce Musk a postat încă un tweet despre Bitcoin, vineri.

„Bineînţeles, şi-au asumat riscul când au investit şi toată lumea ţine cont şi stie de volatilitatea în cripto, dar tweet-urile tale din această săptămână arată o ignoranţă clară faţă de persoanele cu venituri medii”, se arată în video.

1/ WOW.



Anonymous just dropped ?on Elon Musk



(Cant believe this isnt episode of MrRobot)

Part 1 pic.twitter.com/v2cdKNYWjy