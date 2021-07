Florin Salam, reclamat la poliție de Leo de la Strehaia, după ce a împrumutat mii de euro și nu i-a mai dat înapoi

Leo de la Strehaia a apelat la poliţie pentru a-şi recupera cei 10.000 de euro de la Florin Salam. Acesta spune că ar fi încercat de mai multe ori să rezolva problema direct cu manelistul, dar nu ar fi primit niciun răspuns de la Florin Salam, care l-ar fi evitat constant și nici la telefon nu i-a mai răspuns.

Da, este adevărat! Am depus plângere la Poliție. Când el a avut nevoie, eu l-am ajutat, iar acum nici nu-mi mai răspunde la telefon, când eu am nevoie de el. Am fost lângă el, dar a uitat de mine. Ăsta e motivul pentru care i-am făcut plângere”, a mărturisit Leo de la Strehaia, potrivit cancan.ro.

Nu este prima dată când Florin Salam are probleme cu banii. În urmă cu 7 ani, Salam recunoştea că are probleme cu jocurile de noroc, iar această patimă îl băgase în datorii de peste 400.000 de euro.

