Furat și ascuns într-un măr scobit, un diamant roz rar este expus din nou în Franța la 100 de ani după jaful faimos

Cea mai mare greșeală a hoților a fost furtul diamantului Grand Condé, un diamant roz natural de 9,01 carate. FOTO: Benjamin Chelly/LÉCOLE, School of Jewelry Arts

Un diamant roz rar va fi expus în Franța pentru prima dată de când a fost furat în urmă cu aproape 100 de ani, relatează BBC. Bijuteria de nouă carate sub formă de pară, cunoscută sub numele de „Grand Condé”, a fost furată într-un jaf în toiul nopții la Château de Chantilly, în octombrie 1926, și ascunsă într-un măr scobit.

Diamantul, una dintre puținele bijuterii regale care au supraviețuit Revoluției Franceze, a fost recuperat câteva săptămâni mai târziu, când o cameristă înfometată de la hotelul în care se aflau hoții a mușcat din mărul cu pricina.

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Bijuteria va fi expusă din nou în Muzeul Condé de la Château de Chantilly până la data de 3 ianuarie.

Directorul muzeului, Mathieu Deldicque, a declarat că, deși povestea cu mărul poate părea greu de crezut, aceasta a fost relatată pe larg de ziarele vremii.

Deldicque a fost întrebat dacă expoziția nu ar putea atrage ghinionul, mai ales în contextul seriei de jafuri care au vizat instituții culturale europene în ultimele 12 luni, inclusiv furtul îndrăzneț, în plină zi, al unor bijuterii din Muzeul Luvru din Paris.

Când a refuzat să dezvăluie pentru CNN suma pentru care a fost asigurat diamantul, a spus totuși că au fost realizate studii academice ample asupra proprietăților pietrei prețioase, astfel încât aceasta să poată fi identificată fără urmă de îndoială.

Potrivit muzeului, rezultatele acestor analize, precum și documente de arhivă despre istoria diamantului și furtul său, care nu au mai fost prezentate publicului până acum, fac parte din expoziție.

Diamantele roz în mod natural sunt excepțional de rare și deseori se vând pentru sume de zeci de milioane de dolari. Cel mai mare preț plătit vreodată la licitație pentru un astfel de diamant a fost de 71,2 milioane de dolari în 2017.

Originea exactă a diamantului Grand Condé rămâne un mister.

Piatra prețioasă a fost menționată pentru prima dată în 1740, într-un inventar al bunurilor lui Louis Henri de Bourbon, prinț de Condé, întocmit după moartea acestuia, potrivit Château de Chantilly.

A ajuns apoi în colecția Reginei Marie-Amélie de Bourbon-Sicilia, soția Regelui Louis Philippe I, iar apoi a fost moștenită de fiul ei, Prințul Henri of Orléans, Ducele de Aumale.

Acesta l-a lăsat moștenire Institutului Franței, care deține în prezent Château de Chantilly, situat la 50 de kilometri nord de Paris, alături de mii de opere de artă și manuscrise care au intrat în colecția Muzeului Condé.