Grammy 2021. Lista câștigătorilor la ediția 63 a galei premiilor muzicale

Interpretările live au fost puţine, în mare parte, artiştii au participat la ceremonie online. Beyonce, Lady Gaga, Dua Lipa s-au numărat printre marii câştigători.

Taylor Swift, BTS, Harry Styles sau Billie Eilish au cantat cânta live, doar în faţa camerelor, de pe patru scene diferite.

Ceremonia a fost una hibrid, compusă din clipuri preînregistrate şi transmisii live de pe mai multe scene. Singurii care și-au putut scoate masca au fost artiştii, dar numai pe scenă şi pentru interviurile din culise.

„Am lucrat toată viața mea, de la 9 ani, și nu-mi vine să cred că s-a întâmplat acest lucru. În calitate de artist, consider că este datoria mea, datoria noastră a tuturor, să reflectăm epoca în care trăim”, a declarat Beyonce, vizibil emoționată. Aceasta a câștigat patru premii, la categorii importante.

A primit premiile Grammy pentru interpretare R&B ("Black Parade"), pentru cel mai bun videoclip ("Brown Skin Girl") şi pentru colaborarea cu Megan Thee Stallion la piesa "Savage", la categoriile cea mai bună piesă rap şi cea mai bună interpretare rap. Cele patru premii Grammy obţinute de Beyonce i-au dus palmaresul general la 28 de premii Grammy, doborând recordul deţinut anterior de Alison Krauss.

Premiile Grammy 2021. Câştigătorii la principalele categorii

Albumul anului: "Folklore" - Taylor Swift

Înregistrarea anului: "Everything I Wanted" - Billie Eilish

Piesa anului: "I Can't Breathe" - compusă de Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, interpretare H.E.R.

Cel mai bun nou artist: Megan Thee Stallion

Cea mai bună interpretare pop duo/grup: "Rain On Me" - Lady Gaga şi Ariana Grande

Cel mai bun album pop: "Future Nostalgia" - Dua Lipa

Cea mai bună interpretare rock: "Shameika" - Fiona Apple

Cea mai bună interpretare rap: "Savage" - Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

Cel mai bun albumm rock: "The New Abnormal" - The Strokes

Cel mai bun album country: "Wildcard" - Miranda Lambert

Cel mai bun album contemporan de muzică creştină: "Jesus is King" - Kanye West

Câştigătorii premiilor Grammy sunt aleşi prin vot de cei aproximativ 11.000 de membri ai Recording Academy din SUA

Cel mai bun videoclip: "Brown Skin Girl" - Beyonce, Blue Ivy, WizKid

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal