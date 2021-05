Imagini de la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu: Cine au fost nașii și pe ce melodie au dansat mirii

Nașa lui Dani Oțil a fost "Mama Natură", așa cum este cunoscută fosta prezentatoare TV Roxana Ionescu. Împreună cu soțul ei, Tinu Vidaicu și cei doi miri, aceasta s-a distrat și s-a bucurat în cinstea prietenilor ei.

Mirii au dansat, lent, pe melodia lui Ed Sheeran - Perfect, iar matinalul nu s-a dezlipit de iubita sa, pe care a sărutat-o de mai multe ori pe frunte.

Atmosfera a fost întreținută de către Taraful Rutenilor și Carmen Chindriș.

Mâncarea a fost pregătită de către Nicolai Tand, prieten și coleg al prezentatorului de la Antena 1.

Mihaela Rădulescu, prima reacție după ce Dani Oțil s-a însurat: „Asta este pentru cei care cred că au parte de o zi proastă”

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj inedit în mediul online. Vedeta a făcut o postare pe rețelele de socializare cu tentă negativă, mesajul fiind în limba engleză. „Asta este pentru cei care cred că au parte de o zi proastă”, a scris ea pe contul de Instagram.

"Zâmbește-le persoanelor triste. Plantează o floare sau un pom. Reciclează sticlele de plastic. Donează sânge. Petrece o oră ajutând copiii din orfelinate sau vreun vecin. Fă o mică donație unor persoane care au nevoie. Gândește-te cât ești de norocos cu ceea ce ai în jurul tău. Nu ai cum să te simți trist după ce le faci un bine celor din jur, naturii sau ție însuți.”, a fost mesajul postat de Mihaela Rădulescu pe contul său de Instagram.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, nuntă în prima zi de relaxare

Celebrul prezentator și iubita lui s-au bucurat din plin de prima zi de relaxare. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele în cursul zilei de sâmbătă, 15 mai, fiind și prima zi fără restricții în România.

Este prima nuntă cu celebrități, în prima zi de relaxare. Dani Oțil s-a căsătorit în secret. Cei doi tineri au pus la cale totul și au lăsat imaginile superbe să îi surprindă pe fanii internauți.

Motivul pentru care celebrul prezentator de televiziune și soția lui s-au grăbit cu nunta este, probabil, un alt eveniment fericit pe care îl așteaptă cei doi, venirea pe lume a primului lor copil.

Dani Oțil va avea un băiețel, alături de fotomodelul Gabriela Prisăcariu.

Rochia pe care a purtat-o tânăra mireasă este spectaculoasă. Dani Oțil are 41 de ani, iar Gabriela este cu peste 10 ani mai tânără.

În martie 2021, cei doi anunțau că vor deveni părinți.

"Voiam să vă spun acum ceva timp, dar mi-a luat-o Smiley înainte. A scos o melodie și am și eu una, dar mai am două versuri la ea. În ziua de azi, dacă nu faci ceva special, o statuie, nu există. Să mă felicitați când o să-l dau la facultate și nu o să fie un drogat. În fine, eu practic nu am făcut nimic, doar am stat", declara atunci Dani Oțil.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal