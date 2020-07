Incredibil! Ce studii are de fapt Lidia Fecioru și ce job înfricoșător a avut în Republica Moldova

Lidia Fecioru s-a mutat în România în 1991 și și-a clădit pas cu pas ascensiunea. Puțini români știu însă ce studii a urmat și cu ce s-a ocupat Lidia Fecioru înainte să devină celebră. Ei bine, în Republica Moldova, Lidia Fecioru a urmat Facultatea de Medicină, din Chișinău, iar apoi s-a angajat ca medic legist.

A lucrat o perioadă la departamentul de crimă organizată, până când a avut o revelație. Și-a dat seama că are un har, așa că a plecat la Moscova unde s-a înscris la Facultatea de Parapsihologie. Acolo a avut profesori de renume: Albert Ignatenko și Evghenia Davitaşvili "Djuna".

Lidia Fecioru știa cursurile înainte să-i fie predate: "Am mai trăit trei vieți!"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a povestit că în timpul facultății a avut mereu senzația că știe deja ce voiau profesorii să o învețe. “Aveam, tot timpul, senzația că știu toate cursurile, în amănunt, că le-am mai învățat cândva. Când mi s-a făcut astrogramă, s-a văzut, acolo, că de trei vieți încoace mă ocup cu asta. Probabil că de aceea știu o groază de lucruri pe care nu le-am citit, nu le-am învățat nicăieri în viață asta. Dar le știu, pur și simplu!”, a povestit Lidia Fecioru.

Astăzi Lidia Fecioru are propriul cabinet de bioterapie și medicină alternativă.. În plus își dedică suficient timp și emisiunii pe care o are cu Cătălina Porumbel și numerologul Mihai Voropchievici, o emisiune aflată încă de la debut în preferințele telespectatorilor.