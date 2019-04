Isabela este o femeie de afaceri de succes și e măritată cu George. Căsnicia părea perfectă, însă totul s-a destrămat dintr-o dată - Modul incredibil prin care a aflat că el o înșală

Isabela are 37 de ani și este o femeie de afaceri de succes care activează în domeniul financiar. Este căsătorită cu George de șase ani, iar căsnicia lor părea să fie una perfectă. Însă totul s-a destrămat dintr-odată. Femeia a aflat într-o manieră incredibilă că cel pe care îl iubește o înșală de ceva vreme și a decis să povestească tuturor prin ce a trecut.

„Numele meu este Isabela (sa spunem), am 37 de ani si sunt o femeie de afaceri de succes care activeaza in domeniul financiar. Atunci cand mintea mea nu e ocupata cu cifre de la serviciu, este ocupata cu ciferele pe care le consum si pierd. Cu alte cuvinte, chiar daca am un program foarte incarcat, incerc sa mentin un ritm de viata sanatos, sa mananc cat de cat corect, calculand caloriile si mergand la sala. Iubirea vietii mele, George (sa spunem), cu care sunt casatorita de 6 ani imi sustine acest stil de viata si chiar voluntar ia parte activ in el. Noi am lucrat impreuna in aceeasi companie, el fiind Directorul Executiv de Comunicare si care a muncit pe branci pentru a urca pe piedestal, dar a ales confortul in detrimentul curajului si a ramas in continuare sa lucreze acolo. Cat despre mine, de indata ce mi s-a propus o oferta salariala mai buna de catre un competitor, am schimbat imediat jobul”, a povestit femeia.

„Imi placea sa cred ca aceasta decizie nu a facut altceva decat sa ne aduca mai aproape impreuna si oh boy, ce ne mai distram si ce bine ne simteam. Si pentru ca se apropia Valentines Day, nu m-am putut gandi la un alt accesoriu mai potrivit pentru amandoi decat un Apple watch. Un ceas atat de neted si futuristic si mai mult decat atat, aveam o competitie care se desfasura intre noi: care pierde cele mai multe calorii in decurs de o saptamana.

