Jurnalista Loredana Chimoiu, mărturie cutremurătoare despre cum a fost împiedicată să participe la înmormântarea mamei sale

Din păcate, tragedia inimaginabilă pe care a trăit-o jurnalista Loredana Chimoiu s-a transformat în umlință.

Oana Zamfir a încercat să prezinte cazul trist al colegei sale şi printre lacrimi, a reuşit să spună, că Loredana s-a luptat singură pentru ceva, ce din păcate nu se mai poate acum repeta, și anume, înmormântarea mamei sale.

''Omul pe care îl veţi asculta este unul dintre cei mai curajoşi şi drepţi reporteri pe care îi are România. Nu în această calitate o veţi asculta în această seară pe Loredana Chimoiu. Ea nu a cerut nimic, nici măcar de la noi. S-a luptat singură pentru ceva ce nu poate fi repetabil. Să îţi înmormântezi mama, nu se poate a doua oară.

Loredana Chimoiu a povestit drama prin care a fost nevoită treacă, din cauza măsurilor impuse de pandemie.

''Am aflat că nu există niciun cadru legal, cel puțin asta a susținut DSP Dolj, exact în ziua în care mama a fost înmormântată. Culmea, au și postat pe site-ul DSP-ului un comunicat de presă în care au menţionat, că în utima vreme au fost foarte multe solicitări din partea persoanelor izlolate şi vă aducem la cunoștință, că nu putem da astfel de derogări, întrucât nu există un cadru legal în acest sens, ci doar pentru cei care se află în carantină, cei care știm bine, nu sunt testați. Habar n-avem, oamenii care sunt în carantină sunt sau nu pozitivi.

Primele două teste au fost negative, ne-au dat-o acasă pentru că ea fusese transferată într-un spital suport COVID, și fiind testele negative, logic, nu mai avea ce să caute acolo. Noi am luat-o acasă, doar că după câteva zile starea ei a început să se înrăutățească, nu mai mânca, era extrem de obosită și saturația începea să devină din ce în ce mai mică, motiv pentru care am dus-o din nou la spital. Din nou i s-a făcut testul COVID și am fost dărâmați când am auzit că de data aceasta a ieșit pozitiv. A fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, iar noi ne-am gândit, ce facem. Nu ne gândeam deloc la ceva rău, pentru că, eu personal, am mare încredere în medicii de la noi de la Craiova, infecționiștii, pentru că știu cât au luptat și știu câte vieți au salvat. Știam că mama are comorbidități și că face parte din categoria 70 plus, dar aveam speranța că va fi salvată. Eu și surorile mele ne-am hotărât să ne testăm familia (...) Doar eu am ieşit pozitivă, ei toţi au ieşit negativi. Eu imediat m-au autoizolat. De atunci nu am mai intrat în contact cu cei din familia mea.

(...) Eu am făcut solcitare către DSP Dolj şi am spus foarte clar că mi-aş dori să particip la înmormântare, am cerut iniţial, o oră şi jumătate. Logic, spunând că vor respecta toate prevederile legale, că îmi asum totul şi că voi sta departe de ceilalţi participanţi la înmormânare şi că nu voi crea nicio problemă, sunt un om responsabil şi conştient că trebuie să îi protejez pe cei din jur (...)

Răspunsul din 4 noiembrie al Direcţiei de Sănătate Dolj, a fost că, medicul epidemiolog, mi-a dat un aviz negativ, pentru că sunt într-o posibilă perioadă de contagiozitate a bolii şi nu pot să părăsesc domiciulul'', a povestit Loredana Chimoiu, în exclusivitate la Antena 3.

Jurnalista Loredana Chimoiu, corespondent Antena 3 pentru județele Dolj și Olt, a făcut o postare şi pe pagina sa de Facebook, unde a povestit cum a fost împiedicată să participe la înmormântarea mamei sale, răpusă de COVID-19.