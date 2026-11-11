La 12 ani, un elev din UK a început să vândă răsaduri de roșii. La 14 ani, cultivă deja 7.000 de plante și are comenzi din toată lumea

3 minute de citit Publicat la 15:33 11 Noi 2026 Modificat la 15:33 11 Noi 2026

Jacob Mann, adolescentul de 14 ani din Anglia care a fondat afacerea cu răsaduri de roșii. Sursa foto: The Tomato Cart

La doar 14 ani, un adolescent din Anglia a reușit să transforme o pasiune pentru grădinărit într-o mică afacere care a atras atenția inclusiv peste hotare. Jacob Mann a început prin a vinde răsaduri de roșii dintr-un cărucior construit împreună cu tatăl său. Astăzi, cultivă până la 7.000 de plante în propria seră, iar produsele sale au ajuns la clienți din mai multe țări, inclusiv din Australia.

Povestea lui Jacob, din Norwich, comitatul Norfolk, a fost prezentată de BBC în luna martie.

Totul a pornit de la o pasiune descoperită în timpul pandemiei de COVID-19, când familia sa a transformat grădina de legume într-un fel de competiție amicală. În timp ce celelalte parcele întâmpinau dificultăți, plantele cultivate de Jacob se dezvoltau foarte bine.

Experiența l-a făcut să fie tot mai interesat de grădinărit și să se gândească la posibilitatea de a avea, într-o zi, propria afacere în domeniu.

De la câteva răsaduri la mii de plante

Ideea de a câștiga bani din propria pasiune a prins contur în momentul în care fratele său a început să obțină venituri din distribuirea ziarelor. Jacob și-a dorit să aibă, la rândul său, o activitate prin care să câștige bani, dar a ales o direcție diferită.

A început să cultive roșii, iar cu ajutorul tatălui său a amenajat o mică seră. Chiar înainte să împlinească 13 ani, a reușit să obțină și o bază de remorcă veche, pe care cei doi au transformat-o într-un cărucior special, ce putea fi atașat la bicicletă.

Așa a luat naștere The Tomato Cart, afacerea prin care Jacob a început să vândă plante de roșii în Norwich, inclusiv la piețe și târguri locale.

La început, avea doar câteva plante. Potrivit BBC, a pornit cu aproximativ 14 răsaduri, însă interesul cumpărătorilor a crescut treptat. În prezent, adolescentul are până la 7.000 de plante în seră, pe care le cultivă pentru a face față cererii.

O afacere care a ajuns până în Australia

Jacob nu s-a limitat la vânzarea plantelor. Pe măsură ce afacerea s-a dezvoltat, a început să ofere și kituri pentru cultivarea roșiilor acasă, cu semințe, compost, ghivece, etichete și instrucțiuni pregătite chiar de el.

A creat inclusiv produse tematice, precum hanorace cu sigla afacerii și mici figurine croșetate în formă de roșii, comercializate sub forma unor mascote.

Produsele au atras interesul cumpărătorilor din afara Regatului Unit. BBC a relatat că o mascotă croșetată a ajuns la un client din Australia, aflat la aproximativ 10.000 de mile distanță de Anglia.

Pentru a-și extinde activitatea și în afara sezonului de plantare, Jacob a dezvoltat și kituri care le permit oamenilor să cultive roșii și alte plante acasă. Printre ideile sale se numără chiar și un kit pentru cultivarea ingredientelor necesare unei pizza, care include semințe de roșii San Marzano, busuioc și oregano.

Muncește înainte de școală și primește ajutorul părinților

Dezvoltarea afacerii presupune multă muncă, mai ales că adolescentul trebuie să îmbine activitatea de cultivare a plantelor cu școala.

Potrivit informațiilor publicate recent de The Times of India, Jacob se ocupă de udarea plantelor înainte de a merge la cursuri, iar părinții săi îl ajută astfel încât afacerea să nu îi afecteze educația.

Nici cultivarea a mii de plante nu este lipsită de provocări. Vremea schimbătoare din Anglia, cu nopți foarte reci și perioade de căldură, i-a dat bătăi de cap. Înainte de a instala sisteme de încălzire în seră, adolescentul era nevoit uneori să aducă plantele în interior peste noapte pentru a le proteja de temperaturile scăzute.

La început, a avut emoții și în privința interacțiunii cu clienții. Fiind atât de tânăr, se temea că oamenii nu îl vor lua în serios. Treptat, însă, a căpătat încredere, iar reacțiile cumpărătorilor l-au încurajat să continue.

Pentru Jacob, una dintre cele mai mari satisfacții nu este doar dezvoltarea afacerii, ci și să primească fotografii de la clienții care au reușit să cultive roșii folosind plantele cumpărate de la el.

Adolescentul își dorește să îi încurajeze și pe alții să își cultive propriile legume și să descopere cât de interesant poate fi procesul prin care o simplă sămânță se transformă într-o plantă care produce hrană.