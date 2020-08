La ce oră trebuie să mănânci ultima masă pentru a slăbi fără mari eforturi

Cercetătorii au studiat 20 de voluntari sănătoși (10 bărbați și 10 femei) pentru a afla cum metabolizează organismul lor cina mâncată la ora 22.00 în loc de 18 00. Toți participanții la studiu s-au pus la somn la aceeași oră: 23.00.

Rezultatele studiului arată că atunci când cina este mâncată mai târziu, nivelul de zahăr din sânge este mai mare, iar cantitatea de grăsime arsă mai scăzută, indiferent de alimentele consumate.

Același efect îl are și postul intermitent, în condițiile în care cel care folosește această metodă de a slăbi nu mai mânâncă între 16 și 24 de ore.

Există mai multe tipuri de post intermitent

Metoda 16/8 – se renunta la micul dejun, apoi se stabilesc mesele, in asa fel incat programul meselor sa se incadreze in 8 ore, dupa care se posteste timp de 16 ore. De pilda, poti manca intre 12 si 8 seara, iar in restul timpului postesti.

Mancat/ postit/ mancat – aceasta metoda implica postul de 24 de ore o data sau de doua ori pe saptamana.

Dieta 5:2 – in doua zile ale saptamanii se restrictioneaza consumul caloric la 500 kcal, iar in restul zilelor se mananca normal. Zilele de post nu vor fi consecutive.

Postul intermitent functioneaza pe principiul reducerii aportului caloric, insa e important sa nu maresti numarul de calorii consumate in restul zilelor.