Lidia Fecioru, cum recunoaştem prietenii toxici: "Prietenia se va rupe, oamenii nu se schimbă"

Primii dintre aceştia ar fi adictivii. Aceştia sunt găştile care ne trag către droguri, băutură. Anturajul. Şi pentru cei care vor adrenalină e la fel. Se contaminează unul pe altul.

Când sunt cinci oameni bogaţi, stai lângă ei că tu vei fi al şaselea. Când sunt cinci idioţi, stai lângă ei şi tu vei fi al şaselea.

Un prieten adictiv nu va sta foarte mult timp lângă noi, dacă nu avem acelaşi viciu. Mai ales dacă începi să îl şi critici, să îl scoţi din mediu, să îl duci la terapie. Nu va accepta şi va ieşi singur din viaţa noastră.

Unul care se apucă de băutură, într-o zi tot se trezeşte şi are de ales. Prima dată am greşit, a doua oară am ales şi a treia oară devine o deprindere. Chestia asta vine pe parcurs, dar este alegerea noastră, a fiecăruia.

O persoană alege să se ducă către alcool fiind într-o depresie, având o dezamăgire. Deci tulburările comportamentale şi psihice sunt strâns legate cu viciile.

O astfel de persoană poate fi salvată, dar cu greu. Numai dacă vrea să fie salvată, o poţi salva. Altfel, e ca şi cum ai vrea să cari apa din fântână cu sita.

Lidia Fecioru, despre cum recunoaştem prietenii toxici

Voinţa primează în tot.

Mihai Voropchievici: "Numele spune tot. Cei care sunt predispuşi la droguri, la băutură, exces de fumat. Adică la tot ce înseamnă adiţional, sunt cei care au exces de 9 în nume şi în prenume. Adică literele I şi R. Trebuie să fie foarte atenţi că dacă au scăpat pe panta asta, foarte greu îi mai aduci înapoi. Devin pasiuni pentru ei, o a doua natură".

Sunt mulţi care au avut o criză, neavând boala asta, şi sunt care s-au trezit singuri ca şi cum nu s-a întâmplat nimic. Mulţi au văzut acest lucru şi s-au dus către Biserică, către Dumnezeu, dar asta se întâmplă foarte rar.

Un alt fel de prietenie toxică este reprezentată de cei cu "drama queen", cei care sunt mereu neajutoraţi. Toate relele li se întâmplă numai lor. Astfel de oameni îşi atrag singuri problemele.

Aceşti oameni nu fac nimic ca să scape de acest lucru pentru că le place. Ei plângându-se de aceste lucruri, le şi atrag. Pentru că un om care spune mereu că îi este rău, la un moment chiar îi va fi şi nu-l va mai crede nimeni.

Problemele chiar vin pentru că ei le cheamă. Astfel de oameni ne transferă nouă problemele lor. Le trebuie un ţap ispăşitor, le trebuie o persoană vinovată că nu i s-a rezolvat lui problema. Ei apasă cumva pedala sentimentelor pentru a te atrage în plasa lor, fac şantaj emoţional.

Lidia Fecioru: Cu astfel de prieteni nu poţi decât să închizi uşa

Pentru a rezolva această problemă şi pentru a scăpa de astfel de prieteni toxici nu ai decât o singură modalitate: închizi uşa de tot. Nu poţi să gestionezi o astfel de relaţie când e legat de familie, atunci nu poţi să gestionezi.

Nu poţi să îl laşi de izbelişte. Totuşi, îi dai de înţeles că nu se mai poate aşa cum se putea înainte şi atunci cât de cât începi să pui o oprelişte. Îi dai de înţeles că lucrurile au o limită.

Dacă e o prietenie de acest gen, nu are cum să fie veche. Pentru că nu ai cum să fii păcălit o viaţă. Cine este plângăcios acum, a fost dintotdeauna. Oamenii nu se schimbă.

Mai sunt imaturii. Ei au totul sau nimic. Întâlnim foarte mulţi în această perioadă, care nu îşi fac familii, nici pe alţii nu îi lasă să îşi facă. Ei vor să trăiască tot ce pot trăi în viaţa asta la maxim.

Aşa o duc până la sfâşit. Aşa rămân. Poate doar un copil i-ar putea face să îşi revină, dar nu se întâmplă foarte des.

Dacă stai într-o relaţie cu un imatur, e problema ta. Sunt foarte multe relaţii care s-au rupt din acest motiv. Ea a tot aşteptat că poate se maturizează şi începe să realizeze că viaţa e altfel, însă degeaba.

La neajutoraţi se întâmplă în felul următor: când nu îi mai dai, la revedere. Prietenia se rupe de la sine.