Lidia Fecioru şi Mihai Vorophievici, despre cum putem avea succes pe plan financiar prin puterea gândului

''Suntem rodul gândirii noastre. Nu am bani să îmi cumpăr o casă, nu îmi ajung banii că am foarte multe cheltuieli, nu îmi ajung. Din momentul în care începi să spui nu am, nu îmi ajung, nu pot, nu am, să ştii că vei ajunge să nu poţi să faci.

Spunând NU, e ca o programare. Banul la ban trage, nu există!

Este foarte important să ne programăm pozitivi şi să încercăm să nu ne batem joc de bani. De foarte multe ori aruncăm bănuţii la gunoi. Strânge-le domnule într-un bol şi lasă-le acolo. Pune-i acolo, într-o puşculiţă. E foarte important să ne programă pozitiv în chestia asta şi vom avea (...) În dorinţă nu vei găsi niciodată cuvântul NU. Totul trebuie să fie cu pozitiv. Cuvântul NU îl scoţi din vocabular'', a spus Lidia Fecioru.

Cel mai puternic cuvânt de îmbogăţire este VREAU. Când ai emis în Univers VREAU, nu există nu se poate. Şi atunci dacă vrei, ai putere şi voinţă'', a adăugat Mihai Voropchievici.