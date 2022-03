Lidia Fecioru: ”Soțul meu m-a jignit foarte tare spunându-mi că arăt ca o vacă. Am slăbit 35 kg”

Lidia a fost determinată să slăbească după ce soțul ei a jignit-o. Cei doi au divorțat, iar după 18 ani de la despărțire bărbatul a vrut-o din nou de soție.

”Eram super nefericită. Mă simțeam foarte bine în pielea mea, doar că soțul meu m-a jignit foarte tare spunându-mi că arăt ca o vacă într-o rochie în care mă îmbrăcasem.

Într-adevăr arătam ca o omidă, un fel de caltaboș, era o rochie lungă. Și atunci am zis că ”sunt vacă pentru că stau cu tine” pentru că dacă mă iubești, mă iubești așa cum sunt, nu contează altceva.

Și i-am promis că slăbesc și apoi divorțăm. Am slăbit într-un an 35 de kg și am divorțat. Am fost împreună 9 ani. Acum 2 ani m-a cerut de nevastă din nou după 18 ani de la divorț.

Avea o formă de gelozie a lui, nu avea ocupație și asta a fost una dintre cele mai mari probleme la noi, nu s-a adaptat în București. Are meritele lui pentru că a fost un bărbat care și-a asumat înfierea celor doi copii ai mei și pentru asta îl respect” a povestit Lidia Fecioru la podcast cu Andreea Cigolea.