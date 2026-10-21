Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Un șarpe s-a strecurat într-un avion înainte de decolare și a produs isterie

1 minut de citit Publicat la 14:08 21 Oct 2026 Modificat la 14:08 21 Oct 2026

Un șarpe s-a strecurat într-un avion înainte de decolare și a produs isterie FOTO: Getty Images

Un șarpe a reușit să se strecoare la bordul unui avion în Japonia, iar incidentul i-a pus într-o mare încurcătură pe angajații companiei aeriene, care nu pot găsi nicio explicație pentru ce s-a întâmplat și cum a reușit să strecoare reptila în aeronavă.

Apariția neașteptată a creaturii a dus la anularea unui zbor și a declanșat o operațiune de căutare de 24 de ore, desfășurată de un specialist în controlul faunei sălbatice, potrivit Metro.

Șarpele neveninos, lung de 40 de centimetri, a fost descoperit într-un avion al companiei Japan Air Commuter, în timp ce echipajul se pregătea de decolare.

Potrivit agenției de presă Kyodo News, un mecanic de pe aeroportul din Fukuoka a găsit șarpele sub covorul aeronavei, în jurul orei 13:00, luni.

Zborul urma să decoleze în jurul acelei ore către prefectura Kagoshima, după ce avionul aterizase în aceeași zi pe aeroportul din Izumo.

Nu se știe exact cum a ajuns șarpele în cabină, un astfel de incident nefiind semnalat niciodată până acum.

„Din câte am putut stabili, nu a mai existat niciodată un caz în care un șarpe să pătrundă în cabină”, a declarat compania Japan Airlines într-un comunicat. „Ne cerem scuze pasagerilor pentru neplăcerile create”.

S-a stabilit că șarpele provenea, cel mai probabil, din mediul natural, și era complet inofensiv.

În 2019, un bărbat a transportat accidental un șarpe la bordul unui avion care zbura din Florida, după ce reptila se strecurase în rucsacul său.

Când a ajuns la proprietatea pe care o închiriase în Pukalani, pe insula Maui, tânărul în vârstă de 20 de ani și-a dat seama că adusese cu el un „musafir” neașteptat: un șarpe din specia black racer, lung de 30 de centimetri.