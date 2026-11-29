Italianul și-a deschis propria „Academie pentru Câini” la Treviso, cu scopul de a transforma serviciul convențional de „dog sitting” într-o profesie înalt specializată. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un educator canin italian, Federico Fiori, cu o experienţă de 20 de ani în domeniu, a înființat o „academie pentru câini”, unde formează profesioniști de înalt nivel în domeniul canin pentru clienţii de top şi oferă servicii de lux pentru animalele de companie la cel mai înalt nivel profesional. Tariful pentru o oră ajunge şi până la 150 de euro.

Italianul și-a deschis propria „Academie pentru Câini” (Dog Academy) la Treviso, cu scopul de a transforma serviciul convențional de „dog sitting” într-o profesie înalt specializată, relatează Corriere della Sera. În cadrul cursurilor sale, acesta predă tehnici de gestionare a unei game largi de situații, valorificându-și vasta experiență practică, o experiență care depășește cu mult simpla plimbare a unui câine în parc, în timp ce stăpânul acestuia este la serviciu. Printre cele mai frecvente solicitări din partea clienților se numără relocările pe distanțe de mii de kilometri, procese care, de regulă, reprezintă o sursă de stres pentru animale.

​„Odată, am fost angajat să însoțesc trei câini care erau transportați din Italia în Spania, la o vilă mare; de ​​asemenea, a trebuit să instruiesc noul personal care urma să se ocupe de ei”, a povestestit acesta.

Rezolvarea conflictelor dintre câini (într-un castel)

Fiore a călătorit în multe colțuri ale lumii pentru a gestiona cazuri similare. Într-o situație, doi câini trebuiau să ajungă la reședința de vară a stăpânilor lor din Muntenegru, o călătorie care a presupus un drum lung cu mașina. Unul dintre câini era un pui, aflat la prima sa experiență de acest gen, o deplasare pe distanță lungă. „Ne-am ocupat de logistică, de documente și de cerințele sanitare, colaborând cu medicii veterinari. Apoi, am supervizat procesul de acomodare”, a explicat Fiore. Specialiștii în îngrijirea câinilor au lucrat alături de proprietari, gestionând animalele pe durata evenimentelor organizate la vilă.

O altă misiune a vizat o familie, mai întâi la un hotel, iar ulterior pe domeniul lor, situat în incinta unui castel, unde problema era o relație conflictuală între câinii familiei. „Am lucrat pentru a remedia aceste dificultăți, intervenind atât la nivel tehnic, cât și, mai important, la nivel de gestionare a situației.” Personalul din aceste locații făcea greșeli care alimentau tensiunile. Profesioniștii au colaborat cu toți cei implicați, inclusiv cu proprietarii, pentru a ajusta rutinele și a monitoriza situația.

Un „îngrijitor” pentru doi câini în vârstă

A existat și o clientă americană care deținea o proprietate în Italia, dar nu o mai putea vizita din cauza serviciului. Pe proprietate au rămas doi câini, salvați dintr-un adăpost, în vârstă și cu diverse probleme de sănătate. Femeia a decis să nu-i ducă în Statele Unite, dorind să-i scutească de riscurile călătoriei. „Am organizat o echipă care să se ocupe de ei în fiecare zi. Nu a fost vorba doar de îngrijirea de bază, am inclus activități pentru a le menține abilitățile cognitive și sociale, ne-am asigurat că au parte de interacțiune umană constantă și am ținut legătura cu medicii lor veterinari.”

Alte sarcini au inclus relocarea a trei câini din Italia într-o vilă spațioasă din Spania, ceea ce a presupus instruirea unui nou personal care să se ocupe de toate aspectele îngrijirii animalelor. Nu toate misiunile se încheie imediat după sosirea la destinație: o altă clientă americană a solicitat pregătirea câinelui său pentru o călătorie în Statele Unite. Într-un caz, o misiune a durat doi ani, un membru al personalului fiind dedicat exclusiv nevoilor zilnice ale unui singur animal.

Avioane private și iahturi

Printre clienți se numără companii de aviație privată, care caută profesioniști care să se ocupe de animalele de companie ale pasagerilor în timpul călătoriei, precum și pe parcursul perioadei ulterioare de reacomodare. Într-o ocazie, Fiori a petrecut chiar cincisprezece zile însoțind un câine la bordul unui iaht, organizând activitățile și excursiile familiei în funcție de nevoile animalului. Un astfel de profesionist trebuie să cunoască obiceiurile câinelui, să-i studieze comportamentul pentru a-l putea gestiona și să facă față oricăror provocări cotidiene.

În timp ce un „dog sitter” (persoană care supraveghează câini) obișnuit ar putea percepe 10–15 euro pe oră, un profesionist specializat „poate solicita o sumă de până la zece ori mai mare”. Prețul crește în funcție de complexitatea sarcinii și de nivelul de expertiză necesar.

„Acești clienți nu își pot permite să se bazeze pe amatori”, a explicat Fiori. „Au nevoie de profesioniști care știu cum să gestioneze și să abordeze problemele apărute în diversele contexte ale vieții lor.”

Nu plătești doar pe cineva care să stea cu câinele tău, ci angajezi un expert calificat care să aibă grijă de animal în timp ce acesta face tranziția către o nouă locuință, o nouă țară sau un nou continent,​​asigurându-se că întregul proces este complet lipsit de stres, indiferent de costuri.