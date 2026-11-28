O nouă specie de scoică, descoperită într-un loc neașteptat: în interiorul unui arici de mare, la 5.000 de metri adâncime

Moluştele au fost descoperite în timpul unei ample cercetări a mediului marin de mare adâncime în Golful Mare Australian. FOTO: Hepta

O nouă specie de scoică a fost descoperită trăind în interiorul esofagului unui arici de mare, într-una dintre cele mai neobișnuite asocieri cunoscute în rândul moluştelor bivalve. Denumită Vaticinaria Gulicola, aceasta a fost găsită pe fundul oceanic abisal din Golful Mare Australian, la adâncimi de până la 5.000 de metri. Rezultatele au fost publicate în revista ZooKeys.

Moluştele au fost descoperite în timpul unei ample cercetări a mediului marin de mare adâncime în Golful Mare Australian; în cadrul acesteia, au fost prelevate probe de pe fundul oceanic, la adâncimi cuprinse între 200 și 5.000 de metri, fiind colectate 66.721 de nevertebrate aparținând a 1.267 de specii. Se estimează că aproximativ o treime dintre speciile identificate sunt noi pentru știință.

În timpul colectărilor efectuate la cele mai mari adâncimi, echipa a găsit moluşte prevăzute cu filamente pentru atașarea de o gazdă, însă gazda nu a fost găsită inițial. Investigațiile ulterioare au scos la iveală mai multe exemplare adăpostite în interiorul unor tuburi subțiri și alunecoase; analizele ADN au demonstrat că acestea erau, de fapt, esofagul ariciului de mare, Carnarechinus Clypeatus.

Un locatar, nu o pradă

„Am fost absolut uimiți să descoperim această bivalvă trăind în interiorul gâtului unui arici de mare de mare adâncime”, a declarat cercetătorul Valentich-Scott. „Inițial, un om de știință rus a presupus că aceste moluşte erau consumate de ariciul de mare, dar ulterior am stabilit că ele trăiau, de fapt, în interiorul esofagului acestuia.”

Acel om de știință rus, Alexander Mironov, observase prezența unor astfel de moluşte în interiorul tubului digestiv al aricilor de mare încă din anii '70 și '90. Echipa a descoperit, de asemenea, scoici dintr-o specie înrudită în interiorul unui exemplar din aceeași specie de arici de mare, colectat în timpul expediției „Challenger” (1872–1876), unde acestea au rămas neobservate timp de aproximativ 150 de ani.

Majoritatea scoicilor care trăiesc alături de alte animale se fixează pe exteriorul gazdei. Viața în interiorul unei gazde este mult mai rară. Vaticinaria este doar al doilea gen de scoici din superfamilia sa despre care se știe că adoptă acest mod de viață, după un grup descoperit în castraveți de mare, și primul descris la aricii de mare.

„Endocomensalismul este extrem de rar în rândul galeommatidelor și al tuturor bivalvelor”, a declarat Valentich-Scott. „Majoritatea bivalvelor comensale se atașează de exteriorul gazdei. Această nouă specie trăiește în interiorul «gâtlejului» acesteia.”

Spre deosebire de rudele sale care trăiesc în castraveți de mare, această nouă specie de scoică nu prezintă adaptări evidente pentru viața în interiorul unei gazde. Atinge o dimensiune de până la 19 milimetri, ceea ce este mult pentru grupul din care face parte, iar cochilia sa se poate închide complet. De asemenea, este a doua cea mai adânc viețuitoare scoică din superfamilia sa despre care există date. Numele speciei provine din limba latină și înseamnă „locuitor al gâtlejului”. Studiul readuce în atenție genul Vaticinaria, denumit pentru prima dată în 1901, și îl plasează în cadrul superfamiliei Galeommatoidea.

Multe aspecte legate de această scoică rămân necunoscute. „Știm foarte puține lucruri despre această nouă specie sau despre gazda sa, ariciul de mare”, a spus Valentich-Scott. „Ariciul de mare gazdă nu a fost colectat niciodată intact, așa că, de fapt, nici măcar nu știm cum arată. Nu avem nicio idee despre cum reușește această bivalvă să trăiască în interiorul gâtlejului ariciului de mare sau cu ce se hrănește.”

Autorii presupun că scoicile s-ar putea hrăni cu sedimentele bogate în nutrienți pe care ariciul de mare le ingerează, însă această ipoteză nu a fost încă testată. Colectarea de noi probe din mediul marin de mare adâncime ar putea oferi mai multe informații despre această specie și despre altele înrudite.