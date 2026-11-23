Lupii au reapărut într-o regiune din Grecia după aproape 100 de ani de absență. Descoperirea macabră făcută la scurt timp

1 minut de citit Publicat la 21:39 23 Noi 2026 Modificat la 21:56 23 Noi 2026

Lupii au reapărut într-o regiune din Grecia după aproape 100 de ani de absență. Foto: Getty Images

Lupii au reapărut în peninsula Peloponez din Grecia, după o absență de aproximativ un secol, un eveniment important pentru biodiversitatea regiunii. Întoarcerea lor a stârnit însă și îngrijorări legate de protejarea speciei, după ce o femelă tânără a fost găsită moartă, împușcată, scrie Ekathimerini.com.

Organizația de mediu Callisto a anunțat că, în urma unui examen veterinar, s-a stabilit că animalul a fost ucis cu opt focuri de armă în zona Alagonia, un sat de munte din masivul Taygetos.

„Uciderea ilegală a unui animal dintr-o specie protejată este un act revoltător, care subminează eforturile de conservare a faunei sălbatice și care nu trebuie tolerat”, a transmis organizația într-un comunicat. Reprezentanții acesteia cer monitorizarea constantă a lupilor, dar și o mai bună informare și sprijinire a comunităților locale.

Prezența lupilor în Peloponez a fost confirmată pentru prima dată de echipa de cercetători a organizației Callisto în noiembrie și decembrie 2024, când au fost fotografiați nouă lupi în zona Alagonia. Haita era formată din patru adulți și cinci pui.

Ulterior, organizația a transmis un raport către autoritățile silvice și Ministerul Mediului din Grecia, subliniind că descoperirea reprezintă o dovadă importantă a revenirii lupilor în regiune și că sunt necesare cercetări suplimentare.

Potrivit specialiștilor Callisto, monitorizarea științifică este esențială pentru a stabili câți lupi trăiesc în prezent în Peloponez și în ce zone se găsesc aceștia. Informațiile ar urma să fie folosite pentru stabilirea unor măsuri adecvate de protejare și gestionare a populației de lupi.

Organizația a subliniat și importanța colaborării dintre autoritățile locale și regionale, instituțiile responsabile, crescătorii de animale și ceilalți producători din zonă, astfel încât revenirea lupilor să nu provoace conflicte cu comunitățile locale.

Printre măsurile recomandate pentru protejarea animalelor din ferme se numără folosirea câinilor de pază special dresați pentru protecția turmelor, instalarea gardurilor electrice și amenajarea unor adăposturi sigure pentru animale pe timpul nopții.

Callisto a cerut, de asemenea, acordarea de sprijin financiar și tehnic fermierilor pentru aplicarea acestor măsuri, precum și stabilirea unor proceduri eficiente prin care crescătorii de animale să poată primi despăgubiri în cazul pierderilor provocate de lupi.