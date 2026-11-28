Ce se întâmplă în mușuroi atunci când plouă torențial. Sistemul prin care furnicile supraviețuiesc

2 minute de citit Publicat la 08:00 28 Noi 2026 Modificat la 08:00 28 Noi 2026

Furnicile își construiesc cuiburile la adâncimi de cel puțin aproximativ 30 de centimetri și sapă rețele complexe de galerii. Foto: Profimedia

Furnicile par vulnerabile în fața unei ploi puternice. Sunt mici, iar apa le-ar putea inunda cu ușurință adăposturile sau le-ar putea lua pe sus. Cu toate acestea, coloniile reușesc să supraviețuiască chiar și atunci când plouă abundent. Mușuroaiele sunt construite în așa fel încât să limiteze pătrunderea apei și să protejeze insectele în subteran, potrivit Mental Floss.

Un prim element de protecție este chiar forma mușuroiului. Movilele ridicate deasupra cuibului sunt realizate, de regulă, din anumite tipuri de pământ sau nisip, care absorb apa și se usucă repede. În plus, forma bombată a suprafeței face ca o mare parte din apa de ploaie să se scurgă pe laterale, în loc să pătrundă direct în interior.

Unele specii au și metode suplimentare de apărare. Furnicile de mangrovă, de exemplu, pot trimite o furnică-soldat să blocheze intrarea în adăpost cu propriul cap. Aceasta funcționează ca un dop viu, care împiedică apa să intre în cuib. Soluția este însă temporară, deoarece blocarea intrării limitează și schimbul de gaze cu exteriorul.

Tunelurile subterane funcționează ca un sistem de drenaj

Chiar dacă o parte din apa de ploaie ajunge în tunelurile mușuroiului, de regulă nu înaintează foarte mult. Furnicile își construiesc cuiburile la adâncimi de cel puțin aproximativ 30 de centimetri și sapă rețele complexe de galerii, care pot funcționa asemenea unui sistem de drenaj.

Atunci când cantitatea de apă nu este prea mare, aceasta poate traversa cuibul fără să se acumuleze în interior. Organizarea galeriilor contribuie astfel la limitarea riscului de inundare a spațiilor în care trăiește colonia.

Un alt mecanism este păstrarea aerului în anumite camere subterane. Prin construirea unor galerii și compartimente cu intrări situate în partea inferioară, furnicile pot crea spații în care aerul rămâne captiv, iar apa pătrunde mai greu.

Cum se salvează furnicile luate de apă

Protecția nu se limitează însă la interiorul mușuroiului. Chiar și atunci când sunt surprinse de ploaie în afara adăpostului, furnicile au șanse să supraviețuiască.

Datorită dimensiunilor și greutății foarte mici, unele furnici pot rămâne la suprafața apei și se pot deplasa fără să se scufunde. Tensiunea superficială a apei le poate susține corpul, permițându-le să se deplaseze pe luciul apei.

Furnicile de foc au dezvoltat o strategie și mai spectaculoasă. Atunci când sunt luate de viituri sau de apa de ploaie, acestea se pot prinde unele de altele și pot forma adevărate plute vii. Astfel, colonia poate rămâne la suprafața apei și poate evita înecarea.

Prin forma mușuroiului, rețeaua de galerii și comportamentul colectiv, furnicile au mai multe mecanisme prin care se protejează de ploi. Aceste adaptări le permit să supraviețuiască unor condiții care, la prima vedere, ar putea părea devastatoare pentru niște insecte atât de mici.