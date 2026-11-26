Cercetătorii au descoperit un pește în vârstă de 130 de ani care încă înoată într-un râu american. Știau că trăiește cel mult 40 de ani

5 minute de citit Publicat la 12:00 26 Noi 2026 Modificat la 12:00 26 Noi 2026

Pește din specia blue sucker, fotografiat în 2023 în cursul superior al fluviului Missouri, în Montana, SUA. Foto: Zach Shattuck.

Oamenii de știință au descoperit că o specie nativă de pește din fluviul american Missouri poate trăi mult mai mult decât se credea până acum.

Este posibil ca unii dintre peștii care înoată astăzi în cursul superior al fluviului Missouri, în statul Montana, să fi eclozat înainte de începutul secolului al XX-lea. Cercetătorii au confirmat că exemplarele din specia „blue sucker” pot trăi până la 130 de ani, de peste trei ori mai mult decât estimarea anterioară, de aproximativ 40 de ani. Descoperirea plasează această specie printre vertebratele cu cea mai mare longevitate din America de Nord.

Rezultatele, publicate în revista Communications Biology, pe 18 noiembrie 2026, provin dintr-un studiu coordonat de Alec Lackmann, de la Universitatea din Minnesota Duluth, Luke Holmquist, de la Departamentul pentru Pescuit, Faună Sălbatică și Parcuri din Montana, și Allen Andrews, de la Universitatea din Hawaii din Mānoa.

Analizând structuri microscopice din interiorul capetelor peștilor și folosind o semnătură chimică lăsată de testele armelor nucleare, cercetătorii au descoperit dovezi ale unei longevități extraordinare și ale unei populații dominate tot mai mult de exemplare foarte bătrâne.

Pești străvechi, cu puțini urmași tineri care să le ia locul

Specia blue sucker (n.r. Cycleptus elongatus) este originară din 23 de state americane, dar este clasificată drept specie aflată în pericol în 22 dintre acestea.

De zeci de ani, cercetătorii care monitorizează cursul superior al fluviului Missouri au observat o creștere a dimensiunilor peștilor și un număr surprinzător de mic de exemplare juvenile. Acest tipar sugerează că exemplarele tinere de blue sucker au întâmpinat dificultăți în a supraviețui și în a ajunge la maturitate, integrându-se în populația adultă.

„De zeci de ani există preocupări legate de conservarea acestei specii în mare parte din arealul său. Cu toate acestea, nu există informații validate privind vârsta și caracteristicile ciclului de viață al speciei, ceea ce reprezintă o lacună majoră în cunoștințele noastre”, au scris cercetătorii.

Pentru a investiga situația, echipa a colectat și analizat aproape 50 de exemplare de blue sucker, în perioada 2023-2026. Mai mult de 60% dintre acestea aveau peste 90 de ani, iar unele supraviețuiseră aproximativ 130 de ani.

Distribuția pe categorii de vârstă sugerează că apariția cu succes a unor noi generații a devenit mai puțin frecventă după instalarea marilor baraje, la mijlocul secolului al XX-lea. Fragmentarea habitatului provocată de aceste construcții ar putea fi un factor care contribuie la această situație, deși studiul nu stabilește că barajele sunt cauza directă.

Pietricelele microscopice din urechi dezvăluie un secol de viață

Cercetătorii au determinat vârsta peștilor analizând otoliții, mici structuri cunoscute și sub denumirea de pietricele auditive, care se găsesc la aproximativ 97% dintre speciile de pești. Aceste structuri cresc pe tot parcursul vieții, acumulând straturi anuale care pot fi numărate la microscop, asemenea inelelor de creștere ale copacilor.

Peștii din specia blue sucker au reprezentat o provocare tehnică, deoarece otoliții lor sunt extrem de mici.

„Peștii blue sucker au otoliți extrem de mici, chiar mai mici decât cei ai peștilor buffalo, dar am găsit o modalitate de a lucra cu ei”, a declarat Lackmann, potrivit SciTechDaily.

Pe măsură ce au analizat straturile de creștere, cercetătorii au întâlnit vârste care depășeau cu mult estimările cunoscute până atunci. În cazul unor pești despre care se credea anterior că trăiesc aproximativ patru decenii, „am observat că populația includea exemplare cu vârste de până la 130 de ani”, a spus Lackmann.

„Atunci când estimările de vârstă sunt atât de mult peste ceea ce se credea anterior, este nevoie de o linie suplimentară de dovezi pentru a le testa riguros validitatea”, a explicat cercetătorul.

Testele bombelor nucleare oferă un reper pentru stabilirea vârstei

Pentru a verifica independent vârstele estimate, echipa a apelat la datarea cu radiocarbon provenit din testele nucleare, o tehnică ce folosește modificările atmosferice produse de testarea armelor nucleare în timpul Războiului Rece.

Aceste teste au generat o creștere distinctivă a cantității de carbon radioactiv 14 din atmosferă, care a fost încorporat în organismele vii, inclusiv în țesuturile peștilor.

„Bombele termonucleare testate de la mijlocul până la sfârșitul anilor 1950 și la începutul anilor 1960 au dublat cu mult cantitatea de radiocarbon din atmosferă”, a declarat Lackmann.

„Acest lucru a lăsat un reper temporal specific în organismele care au trăit în perioada acelui vârf de radiocarbon. Dacă poți cuantifica inelele de creștere ale unui organism, de exemplu ale copacilor sau ale otoliților peștilor osoși, despre care se estimează că a trăit în perioada respectivă, poți verifica dacă vârstele pe care le calculezi sunt corecte.

Datarea cu radiocarbon provenit din testele nucleare este una dintre cele mai bune metode de validare a vârstei organismelor cu viață lungă. În cazul nostru, avem mai multe linii de dovezi: otoliții oferă estimările de vârstă, iar radiocarbonul provenit din testele nucleare confirmă și validează aceste estimări și longevitatea extremă a peștilor blue sucker.”

Comparând semnăturile de carbon 14 din otoliți cu momentul cunoscut al creșterii concentrației de radiocarbon din atmosferă, cercetătorii au validat vârstele estimate pe baza straturilor de creștere.

Această dovadă independentă a confirmat că peștii din specia blue sucker pot supraviețui mai mult de un secol.

Un pește de râu care sfidează așteptările privind durata de viață

Specia blue sucker este acum al patrulea membru al familiei peștilor cu ventuze (Catostomidae) despre care s-a descoperit că poate ajunge la vârsta de 100 de ani sau chiar o poate depăși. Aceasta se alătură speciilor bigmouth buffalo, smallmouth buffalo și black buffalo.

Longevitatea extraordinară a tuturor celor patru specii a fost documentată începând din 2019, în parte datorită progreselor înregistrate în tehnicile de determinare a vârstei peștilor.

Peștii blue sucker contrazic și așteptările privind modul în care mediul râurilor influențează durata de viață a animalelor. Spre deosebire de peștii care trăiesc în lacuri relativ liniștite, aceștia își petrec viața în râuri cu un curent rapid, unde menținerea poziției și deplasarea prin apă pot necesita un consum considerabil de energie.

Astfel de medii au fost asociate adesea cu cicluri de viață mai rapide, ceea ce face ca longevitatea extremă a acestei specii să fie cu atât mai neașteptată.

Cel mai bătrân pește analizat era deja în viață de câteva decenii atunci când au fost construite multe dintre barajele care influențează în prezent sistemul fluviului Missouri.

Supraviețuirea acestor exemplare de-a lungul a peste un secol de schimbări ale mediului contrastează cu aparenta lipsă a generațiilor tinere și ridică semne de întrebare privind capacitatea populației de a înlocui exemplarele adulte îmbătrânite.

„Dacă ne gândim la o cronologie a vieții unora dintre acești pești bătrâni, cel mai în vârstă s-a născut la aproximativ doi ani după ce Montana a devenit stat, în jurul începuturilor automobilului, cu aproximativ 20 de ani înainte de scufundarea Titanicului. Este pur și simplu incredibil”, a declarat Holmquist.

„Începem să ne imaginăm cum arăta peisajul în momentul în care acești pești s-au născut și toate schimbările care au avut loc de atunci, iar ei continuă pur și simplu să înoate prin râu”, a adăugat cercetătorul.