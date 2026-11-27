26 de țestoase „foarte rare” au fost descoperite în bagajul unui călător pe aeroportul din Amsterdam. Una singură se vinde cu 10.000$

1 minut de citit Publicat la 22:45 27 Noi 2026 Modificat la 22:45 27 Noi 2026

Țestoasele primesc îngrijiri într-un „centru specializat de protecție”. Foto: Getty Images

Vameșii de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au făcut o descoperire surprinzătoare în bagajul unui pasager care zbura spre Hong Kong. Călătorul ascunsese 26 de țestoase „foarte rare”, dintr-o specie aflată pe cale de dispariție, în bagajul de cală, a anunțat o agenția guvernamentală din Olanda, potrivit BBC. În lume mai sunt 300 de astfel de țestoase, iar pe piața neagră din Asia un singur exemplar se vinde cu cel puțin 10.000 de dolari.

Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Țările de Jos (NVWA) a transmis că un bărbat care zbura din Mexic către Hong Kong, cu escală pe aeroportul din Amsterdam, a fost arestat sâmbătă, după ce țestoasele din specia Vallarta mud turtle au fost descoperite de vameși.

Țestoasele Vallarta mud turtle sunt considerate cele mai mici țestoase de apă dulce din lume, cu o lungime maximă de aproximativ 10 centimetri.

Micile animale erau înfășurate bandă adezivă pentru a le împiedica să se miște.

NVWA a declarat că țestoasele au fost „cel mai probabil furate” din mediul lor natural din Mexic, țara din care provin.

Potrivit agenției, cele mai multe exemplare au fost găsite într-o cutie în care se afla și o mașinuță de jucărie, în timp ce restul erau ascunse într-o șosetă închisă, în interiorul unei valize.

Bărbatul arestat se află în continuare în arestul autorităților, iar o anchetă este în desfășurare.

Între timp, țestoasele primesc îngrijiri într-un „centru specializat de protecție”, a precizat NVWA.

Un exemplar se vinde cu 10.000 de dolari pe piața neagră

În 2025, organizația neguvernamentală americană Turtle Island estima că în sălbăticie mai existau cel mult 300 de exemplare din specia Vallarta mud turtle.

Specia este clasificată drept „în pericol critic de dispariție” pe lista publicată de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Potrivit publicației de mediu Mongabay, o țestoasă din această specie poate fi vândută pe piața neagră din Asia cu 10.000 de dolari sau chiar mai mult.

Anul acesta au fost raportate și alte cazuri de contrabandă cu țestoase vii către Hong Kong.

În octombrie, autoritățile vamale din Hong Kong ar fi confiscat opt țestoase despre care se crede că aparțin unor specii pe cale de dispariție. Valoarea estimată a acestora pe piață era de aproximativ 54.000 de dolari.

Cu trei luni înainte, vameșii din Hong Kong au descoperit două cazuri separate de contrabandă. Au fost confiscate aproximativ 42 de țestoase vii, cu o valoare totală estimată pe piață de 210.000 de dolari.