Vedetă în China, un leopard dolofan a fost „iertat” de la dietă din cauza bătrâneții. Pan Baobao seamănă cu un personaj din „Zootopia”

1 minut de citit Publicat la 17:58 28 Noi 2026 Modificat la 18:07 28 Noi 2026

Un leopard obez de la o grădină zoologică din China, vedetă pe reţelele sociale pentru asemănarea cu un personaj din filmul de animaţie „Zootopia”, a fost scutit de dieta pentru slăbit din cauza vârstei înaintate, au precizat reprezentanții grădinii zoologice, pentru AFP, citată de Agerpres.

În vârstă de 18 sau 19 ani potrivit surselor, leopardul este cunoscut pentru aspectul dolofan şi este principala atracţie a grădinii zoologice din Panzhihua, un oraş din provincia Sichuan.

Pan Baobao a devenit o celebritate pe internet la începutul anului 2024 datorită înfăţişării plinuţe şi a asemănării cu agentul de poliţie Clawhauser, ghepardul obez din filmul de animaţie „Zootopia”, realizat de studiourile Disney.

Turiştii chinezi vin din toate colţurile ţării pentru a vedea leopardul-vedetă. După ce fluxul vizitatorilor a crescut, administraţia grădinii zoologice a mărit ţarcul animalului şi a început să-l pună la dietă.

En china, un zoologico se rindio y van a dejar de tratar de adelgazar a Pan Baobao, un leopardo obeso de 19 años Dicen que ya esta viejo (el promedio de vida es 17 años en la naturaleza) asi que lo van a dejar gozar de su redondez https://t.co/3Cn0saOi9u — ElBuni (@therealbuni) November 26, 2026

Cu toate acestea, „pentru că este bătrân, slăbeşte foarte greu”, a transmis, vineri, un angajat al grădinii zoologice.

„Obiectivul nostru principal nu este să-l facem să slăbească”, a spus el, explicând că la această vârstă, prioritatea este sănătatea şi calitatea vieţii de zi cu zi. Un leopard în captivitate poate trăi puţin peste 20 de ani.

„Dacă continuăm să-l facem să slăbească, i-ar putea afecta sănătatea”, a mai spus angajatul.

Spre deosebire de sosia sa din „Zootopia”, mare amator de gogoşi, leopardul trebuie să respecte un meniu stabilit cu grijă de medicul veterinar.

Pan Baobao poate să mănânce în fiecare zi puţin peste 500 de grame de carne de vită, alături de puţină carne de pui, a explicat angajatul grădinii zoologice.

„Trebuie să mănânce până se satură, iar mâncarea trebuie să fie hrănitoare”, a afirmat el.

„Nu-l punem să slăbească doar de dragul de a-l face să slăbească”, a mai spus el.