De ce fac ciorile atâta gălăgie. Ce vor să transmită și cum poți scăpa de zgomot. Au chiar și „un cântec secret”

5 minute de citit Publicat la 23:14 28 Noi 2026 Modificat la 23:14 28 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ciorile sunt îndrăgite pentru inteligența, memoria și abilitatea lor de a rezolva probleme, așa că au destui admiratori fideli. Dacă însă o familie de ciori gălăgioase te trezește în fiecare dimineață înainte să sune alarma, s-ar putea să nu le mai privești cu aceeași simpatie. Specialiști în păsări și în viața sălbatică explică de unde vine tot acest zgomot, ce fel de strigăte auzi și ce poți încerca, fără să le faci rău, pentru a-ți recâștiga diminețile liniștite, arată site-ul marthastewart.com.

Sunt ciorile cu adevărat mai gălăgioase dimineața?

Ciorile sunt cunoscute pentru croncănitul lor specific, un sunet inconfundabil, care e unul dintre cele mai simple moduri de a le recunoaște și de a le deosebi de alte rude din familia corvidelor.

Sunt cunoscute și pentru felul extrem de eficient în care comunică: își semnalează unele altora prezența prădătorilor și a prietenilor, își transmit informații despre oamenii care reprezintă un pericol și scot sunete prin care își apără teritoriul.

„Ca multe alte creaturi foarte inteligente, ciorile au atât o structură socială complexă, cât și capacitatea de a comunica în moduri complexe”, spune Mark Faherty, coordonator științific la Mass Audubon Cape Cod.

Toate aceste sunete se aud însă de la răsărit până la apus, nu doar dimineața.

„Cercetările nu arată variații în funcție de momentul zilei”, spune Faherty.

O posibilă explicație este că dimineața devreme e mai puțin zgomot de fond, așa că strigătele lor se aud mai bine, iar studiile despre cântecul păsărilor susțin această ipoteză.

În plus, trecerea bruscă de la liniștea nopții la agitația de dimineață, când păsările se trezesc și își încep ziua gălăgioasă, poate face ca strigătele lor să fie mult mai ușor de observat.

„Ciorile americane, de fapt majoritatea speciilor de ciori, sunt sociabile, inteligente și adesea le place să stea în grup”, spune Julian D. Avery, profesor asociat de cercetare la Departamentul de Ecologie și Conservare a Faunei Sălbatice al Universității de Stat din Pennsylvania.

„Gândiți-vă cum se comportă un grup de oameni care campează, atunci când se trezesc. Se salută, prietenii se caută între ei, familiile se adună pentru micul dejun și treburile zilei, iar fiecare urmărește ce fac celelalte grupuri”, explică el. „Ciorile fac același lucru pe tot parcursul zilei, inclusiv dimineața: grupurile sunt formate din familii sau din alte tipuri de relații, iar lucrurile trebuie puse la punct”.

Ce înseamnă diferitele strigăte și sunete ale ciorilor

Ciorile au strigăte diferite, în funcție de situație. Uneori sensul e evident, cum se întâmplă cu strigătul agitat prin care își avertizează semenii de prezența unui prădător, dar alte sunete sunt mai greu de descifrat. Sunetele lor mai blânde și mai rare sunt un contrast surprinzător față de croncănitul agresiv.

„Au un repertoriu uriaș de strigăte, unele destul de discrete, variate și chiar drăgălașe”, spune Faherty. „Au chiar și un «cântec», care te-ar surprinde dacă l-ai auzi. De obicei îl cântă foarte încet, poate suna ca și cum ar mormăi pentru ele însele, și e format din tot felul de gângureli, gâlgâieli, țăcănituri și alte sunete ciudat de omenești, nimic asemănător cu «cra-cra», pe care îl știe toată lumea”.

Pentru că sunetele lor sunt atât de variate, încercările de a decoda limbajul ciorilor au avut rezultate amestecate, spune Faherty.

„Contextul pare să fie important, așa că aceleași strigăte înseamnă lucruri diferite în momente diferite”, explică el. „Scot foarte multe sensuri din mici variații ale croncănitului de bază, dar au și multe alte vocalizări complet diferite, iar în captivitate pot fi învățate să vorbească, la fel ca papagalii”.

Există totuși câteva motive frecvente pentru care auzi ciorile strigând:

Văd un prădător. „Ciorile o iau razna când dau peste o bufniță mare cu urechi. Îmi dau seama mereu când au găsit una”, spune Faherty. „Folosesc o versiune mai puternică și mai agitată a croncănitului obișnuit și o atacă în grup”. La fel se întâmplă și când văd un uliu cu coadă roșie.

Vorbesc cu restul grupului. Alte strigăte le ajută pe ciori să comunice cu familia sau cu stolul. „Strigătele puternice și stridente sunt folosite pentru a se găsi unele pe altele, pentru a rămâne împreună când se deplasează sau pentru a-și semnala prezența celorlalte”, spune Avery.

Își caută partenerul. Primăvara și vara, poți auzi sunetele prin care ciorile își apără teritoriul și își atrag partenerul. „Veți auzi croncănituri puternice, dar și țăcănituri și gâlgâieli mai discrete, care sunt, practic, sunete de alint”, spune Avery. „Mai târziu, vara, puii mici și cei care învață să zboare cerșesc mâncare și atenție”.

Puii vor atenție. După sezonul de împerechere, spune Avery, vei auzi adesea puii, inclusiv pe cei care abia au început să zboare, cerșind atenție.

Se adună pentru noapte. Toamna și iarna, când ciorile se strâng în grupuri mari pentru a înnopta împreună și a se ajuta în sezonul rece, vei auzi mult zgomot, spune Avery. „După vară, ciorile devin mai liniștite, dar încep să formeze grupuri mari pentru înnoptat. Zgomotul incredibil din serile de iarnă vine de la adunarea sezonieră și schimbătoare a păsărilor pentru noapte, probabil din motive de siguranță și pentru a găsi hrană”, explică el.

Ce poți face cu ciorile gălăgioase

Să convingi o cioară sau un grup de ciori să tacă nu e deloc ușor, pentru că zgomotul face parte din comportamentul lor natural, înnăscut.

„Pentru a împrăștia unele grupuri problematice care înnoptau în orașe, s-au folosit lasere de intensitate scăzută, artificii și sperietori, adică ciori moarte sau false atârnate cu capul în jos”, spune Faherty. „Sperietorile au fost folosite, cu succes limitat, pentru a ține ciorile departe de zonele în care cuibăresc păsările de țărm pe cale de dispariție”.

Poți încerca metode asemănătoare și acasă, ca să ții păsările departe de curte: poți agăța panglici strălucitoare, poți folosi un indicator laser ca să faci lumina să sară prin curte sau poți bate în oale și cratițe, pentru a le speria atât cu imagini, cât și cu zgomot.

Nu-ți face însă prea mari speranțe: „Orice metodă de descurajare funcționează la ciori doar temporar sau combinată cu alte metode de hărțuire, pentru că sunt prea deștepte ca să fie păcălite mult timp”, spune Faherty.

Nu încerca să îndepărtezi ciorile cu forța sau să le faci rău. Nu doar că le pui în pericol, pe ele și pe tine, dar ciorile țin minte fețele dușmanilor, la fel ca pe ale prietenilor, și pot transmite celorlalte ciori din familie și din stol, dar și generațiilor următoare, că ești o amenințare.

Dacă nu le poți opri gălăgia, încearcă să-ți schimbi atitudinea și amintește-ți că zgomotul lor e inofensiv.

„Când multe ciori fac gălăgie în același loc, s-ar putea ca în apropiere să fie ascunsă o bufniță sau un alt prădător pe care încearcă să-l alunge”, spune Avery. „De multe ori nu poți face mare lucru când ciorile sunt gălăgioase, dar poate te ajută să le găsești mai puțin enervante dacă încerci să înțelegi ce fac”.