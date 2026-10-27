Au fost alese cele mai frumoase pisici din lume, la campionatul din Amsterdam. Olimpia a câștigat titlul suprem

1 minut de citit Publicat la 12:50 27 Oct 2026 Modificat la 12:54 27 Oct 2026

Olimpia a fost desemnată „Best in Show”. Sursă foto: Profimedia Images

Aproximativ 1.500 de pisici din zeci de rase au concurat la competiția FIFe World Show 2026, care a avut loc în intervalul 24-25 octombrie 2026, la EXPO Greater Amsterdam în Țările de Jos. Olimpia, o pisică din rasa Maine Coon, din Italia, a fost desemnată „Best in Show”, potrivit publicației Corriere della Sera.

FIFe World Show 2026 a fost organizată de Mundikat și de Federația Internațională Felină (FIFe).

Ediția de anul acesta s-a desfășurat la Amsterdam, după ce, anul trecut, a avut loc la București.

Potrivit site-ului oficial, aproximativ 1.500 de pisici din 36 de țări au participat la ediția din acest an.

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Juriul a ales însă 34 de pisici ca fiind cele mai frumoase din lume.

Olimpia, Miarma del Sur, Vagabondul sau Lassagne (Spania), Mr. Shelby (Irlanda) și Black Jaguar Harley (SUA) se numără printre pisicile alese.

Olimpia a câștigat titlul „World Winner 2026”, la categoria femele junior. În trecut, ea a mai obținut deja rezultate remarcabile la expoziții internaționale.

Felina provine din provincia Siena, de la crescătoria Elinor Woods, înființată de italiencele Eleonora Burchianti și Erica Boschi.

Eleonora a declarat că premiul reprezintă un vis împlinit pentru ea.

„Există visuri care sunt cultivate în tăcere, zi după zi, an după an. Visuri construite prin sacrificii, pasiune, dedicare și acea iubire imensă pe care doar cei care cresc animale din toată inima o pot înțelege”, a declarat Eleonora Burchianti, potrivit sursei citate.

FIFe World Show este cel mai important campionat mondial dedicat pisicilor, organizat de Fédération Internationale Féline (FIFe), organizație care coordonează și diversele federații naționale.

FIFe World Show 2027 va avea loc în Cehia, la Praga.