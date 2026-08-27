O pisică născută cu 29 de degete a intrat în Cartea Recordurilor. Cum arată felina din rasa Maine Coon

Trăsătura este moștenită, deoarece tatăl biologic al pisicii s-a născut cu șase degete la fiecare lăbuță. Foto: BlueNorthern Maine Coons / Facebook

O pisică Maine Coon, pe nume Erebus Anomaly, a intrat în Cartea Recordurilor pentru că s-a născut cu 29 de degete. Recordul se datorează unei anomalii genetice numite „polidactilie”, care face ca unele pisici să se nască cu un număr neobișnuit de degete, potrivit Journal of Feline Medicine and Surgery, care notează că pisicile Maine Coon sunt deosebit de sensibile, scrie The New York Post.

Precedentul record mondial Guinness, de 28, a fost stabilit în 2002 de o pisică canadiană pe nume Jake, care a fost egalat în martie de Toby, o felină din Michigan.

Trăsătura este moștenită, deoarece tatăl biologic al pisicii s-a născut cu șase degete la fiecare lăbuță.

Proprietarii săi, Kendra Vandenbloomer și Hunter Nett din Kaukauna, Wisconsin, care dețin o fermă de reproducere a pisicilor numită BlueNorthern Maine Coons, au declarat pentru agenția locală de știri WFRV că știau că ar putea avea o șansă la record imediat ce s-a născut și au văzut pentru prima dată protuberanțele sale excesive.

Drumul lui Erebus către recordul mondial a fost întrerupt de o urgență medicală după ce stăpânii săi au observat că respiră pe gură.

„Un medic veterinar l-a diagnosticat cu pneumonie și l-a pus într-un aparat de oxigen, administrându-i medicamente”, au declarat Vandenbloomer și Nett pentru World News Now.

Deși existau temeri că pisica nu va supraviețui, ea a sfidat așteptările, într-o recuperare pe care proprietarii săi au numit-o „cu siguranță miraculoasă”.

Radiografiile efectuate ulterior servesc drept dovadă ireproșabilă că el este deținătorul legitim al recordului, iar toate documentele necesare au fost trimise către Guinness.

? A kitten with 29 toes has made it into the Guinness World Records



A Maine Coon named Erebus was born with polydactyly — a genetic condition that gives him far more toes than an average cat.



The record-breaking kitty has eight toes on one paw and seven on each of the other… pic.twitter.com/yzSsvfEXad — NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2026

Organizația a anunțat oficial pe 13 mai că este într-adevăr un record.

„E incredibil să te gândești că una dintre cele mai înfricoșătoare perioade din viața lui a dus chiar la începutul călătoriei sale prin doborârea recordurilor mondiale”, au transmis proprietarii.