Bărbatul care a salvat un pui de bursuc a fost nevoit, până la urmă, să renunțe la el. Situația ciudată în care s-a trezit

3 minute de citit Publicat la 15:53 11 Noi 2026 Modificat la 16:41 11 Noi 2026

Graeme Wilson a îngrijit bursucul din luna aprilie, când a fost salvat dintr-un jgheab pentru adăpat vitele FOTO: Profimedia Images

Bărbatul din Scoția care a salvat un bursuc de la înfometare și care a luptat cu autoritățile timp de câteva luni pentru a obține dreptul de a păstra animalul, i-a căutat un nou cămin, după ce a fost criticat pentru că nu l-a eliberat înapoi în sălbăticie.

Graeme Wilson a găsit-o pe Harriet, înfometată, într-un jgheab pentru adăpatul vacilor, în regiunea Scottish Borders din Scoția, și a îngrijit-o până când s-a însănătoșit.

› Vezi galeria foto ‹

Bărbatul în vârstă de 55 de ani a susținut că nu a putut să o elibereze în sălbăticie și nici să găsească o grădină zoologică sau un sanctuar care să o primească, întrucât animalul părea să fi fost crescut de oameni încă de mic. În aceste condiții, a continuat să o îngrijească la domiciliul său.

Cu toate acestea, el a fost criticat de organizațiile pentru protecția faunei sălbatice, iar calitatea sa de membru al British Wildlife Rehabilitation Council (BWRC) - Consiliul Britanic pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice - a fost suspendată în urma unei controverse.

NatureScot i-a respins cererea pentru obținerea unei autorizații educaționale care să îi permită să păstreze bursucul, motivând că acesta este un animal sălbatic.

Wilson, care este proprietarul serviciului de salvare și reabilitare a animalelor GW Ecology, din regiunea Scottish Borders, a reușit acum să găsească pentru Harriet un adăpost autorizat, unde „va beneficia de îngrijirea corespunzătoare”, salvând astfel bursucul de la eutanasiere.

„Harriet va fi plasată într-un loc în care nu va fi amenințată de perspectiva eutanasierii”, a declarat el, potrivit The Telegraph.

„Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș proceda diferit? Probabil că aș fi contactat încă două sau trei organizații, dar, în rest, nu. Doar datorită lui Harriet am ajuns să am aceste contacte”, a mai spus el.

BWRC, Scottish Badgers și Badgers Trust au emis o declarație comună în care au criticat modul în care a fost îngrijită Harriet. Potrivit acestora, singurele opțiuni erau plasarea bursucului într-un centru specializat de reabilitare sau eutanasierea acestuia.

„Declarația comună emisă de BWRC, Scottish Badgers și Badgers Trust nu a fost de niciun ajutor. Nimeni din cadrul acestor organizații nu m-a contactat vreodată pentru a discuta cazul cu mine. Singurul contact pe care l-am avut cu ei a fost atunci când BWRC mi-a suspendat calitatea de membru asociat, iar eu le-am răspuns solicitându-le să o anuleze. Nu știam că ei considerau că orice animal ținut în captivitate ar trebui eutanasiat”, a spus Wilson.

„De când a fost publicată declarația, am fost jignit în diferite feluri, fiind numit inclusiv abuzator de animale. Aș fi fost mai mult decât dispus să discut cu ei și să clarific orice nelămurire pe care ar fi avut-o. Nu cunoșteau toate detaliile și au lăsat să se înțeleagă că pur și simplu ieșisem pe teren, o salvasem și că nu exista niciun istoric anterior al animalului. Alți specialiști, inclusiv salvatori de animale, medici veterinari și persoane cu experiență în îngrijirea bursucilor, precum și eu, am fost cu toții de acord că există o probabilitate de aproape 99% ca ea să fi fost crescută anterior de oameni”, a mai spus bărbatul.

Graeme Wilson a decis să ia o pauză de la activitatea de salvare a animalelor sălbatice, pentru a-și proteja sănătatea mintală, întrucât întreaga situație cu Harriet „și-a pus amprenta asupra sa”.