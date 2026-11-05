Un bărbat a salvat un pui de bursuc, dar după câteva luni s-a trezit într-o situație complicată pe care nu știe cum s-o rezolve

4 minute de citit Publicat la 14:34 05 Noi 2026 Modificat la 15:29 05 Noi 2026

Graeme Wilson a îngrijit bursucul din luna aprilie, când a fost salvat dintr-un jgheab pentru adăpat vitele FOTO: GoFunfMe

Un bărbat din Marea Britanie luptă pentru a obține dreptul de a păstra un bursuc pe care l-a salvat de la înfometare. Graeme Wilson, care are o asociație pentru sprijinul animalelor sălbatice aflate în dificultate, a fost chemat în aprilie să ajute puiul, pe nume Harriet, care a fost găsit într-un jgheab pentru adăpat vitele, la 100 de metri de vizuină, potrivit BBC.

Wilson a îngrijit bursucul până când acesta s-a însănătoșit, dar consideră că acesta nu se poate adapta în sălbăticie, pentru că a crescut printre oameni încă de când era foarte mic.

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NatureScot - instituția care a respins cererea lui de a obține dreptul pentru a păstra animalul - a declarat că poartă în continuare discuții pentru a găsi o „soluție pragmatică”.

Wilson conduce GW Ecology, un mic serviciu independent de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice, pe care îl desfășoară la domiciliul său din Denholm, Scoția.

Activitatea lui include efectuarea de studii pentru a stabili dacă pe terenurile unde sunt propuse proiecte imobiliare există specii protejate.

De asemenea, organizează plimbări tematice pentru observarea liliecilor, ateliere și evenimente educaționale despre fauna sălbatică și modalitățile de protejare a acesteia.

Wilson a îngrijit de-a lungul anilor numeroase specii de animale.

El susține că o autorizație pentru deținerea bursucului în scop educațional i-ar permite să contribuie la înțelegerea de către oameni a bursucilor, a activităților de salvare a animalelor sălbatice și a îngrijirii unei specii protejate.

Acesta a declarat că, după ce a salvat-o pe Harriet, și-a dat seama foarte repede că animalul nu putea fi dus înapoi în locul în care fusese găsit.

„A fost aproape instinctiv pentru ea să reacționeze astfel când a văzut biberonul. Am mai îngrijit bursuci răniți, dar nu am întâlnit niciodată ceva asemănător. Atunci mi-a devenit clar că nu putea fi eliberată înapoi în sălbăticie”, a spus Wilson.

El a spus că NatureScot, instituția publică responsabilă de patrimoniul natural și fauna sălbatică a Scoției, i-a transmis că Harriet ar trebui fie să fie eliberată în mediul natural, fie să fie trimisă la o grădină zoologică.

Cu toate acestea, Wilson consideră că eliberarea lui Harriet în sălbăticie ar duce, cel mai probabil, la moartea acesteia.

„Bursucii sunt animale sociabile, trăiesc în grupuri, iar Harriet, din păcate, a decis că oamenii reprezintă grupul ei social. Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă Harriet s-ar apropia de cineva care își plimbă câinele sau de un trecător pe stradă? Există un singur mod în care s-ar putea termina o asemenea întâlnire”, a spus Wilson.

El a adăugat că nici o grădină zoologică nu ar fi un loc potrivit pentru Harriet, pentru că ar fi izolată și ar suferi.

„Felul în care a fost crescută Harriet înseamnă că are nevoie de interacțiune cu oamenii, nu să fie închisă în spatele unui geam, unde vizitatorii să se uite la ea”, a spus acesta.

Wilson a declarat că va continua să lupte pentru a o putea păstra pe Harriet.

Totuși, a recunoscut că s-ar putea să nu poată face prea multe, în ciuda sprijinului primit din partea mai multor organizații din Scoția care se ocupă de salvarea bursucilor.

Poliția din Scoția a fost informată cu privire la această situație.

NatureScot a declarat că discuțiile continuă în încercarea de a găsi o modalitate de soluționare a problemei.

„Continuăm discuțiile cu domnul Wilson și cu alte organizații relevante, pentru a încerca să găsim o soluție pragmatică la această situație particulară”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției. Siguranța bursucului reprezintă, desigur, un aspect esențial în timp ce analizăm circumstanțele acestui caz”.

Paul Reynolds, președintele British Wildlife Rehabilitation Council (BWRC – Consiliul Britanic pentru Reabilitarea Animalelor Sălbatice), a declarat că este important să se înțeleagă faptul că salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice reprezintă un domeniu specializat al protecției și bunăstării animalelor.

El a subliniat că această activitate necesită spații și facilități adecvate, condiții de creștere și îngrijire specifice fiecărei specii, implicarea medicilor veterinari, precum și o bună înțelegere a nevoilor comportamentale și ecologice ale animalelor aflate în îngrijire.

„Există o diferență semnificativă între reabilitarea responsabilă a animalelor sălbatice și ținerea animalelor sălbatice în captivitate în scopuri educaționale sau personale”, a declarat acesta.

„BWRC se opune ferm folosirii animalelor sălbatice în scop educațional, precum și menținerii acestora în captivitate permanentă”.

El a mai precizat că obișnuirea animalelor cu prezența oamenilor „nu ar trebui să devină automat un argument pentru menținerea lor permanentă în captivitate”.

Recomandările organizației Scottish SPCA (Societatea Scoțiană pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale) prevăd că orice pui de bursuc găsit în afara vizuinii înainte de a împlini aproximativ 12 săptămâni - sau înainte de a ajunge la dimensiunea unei pisici domestice - are, cel mai probabil, nevoie de ajutor.

Organizația a precizat că orice persoană care întâlnește un bursuc bolnav sau rănit nu ar trebui să încerce să îl țină în brațe sau să îl atingă până la sosirea unuia dintre agenții săi de intervenție și salvare.

„Bursucii pot deveni agresivi atunci când suferă sau se simt amenințați. Pot mușca puternic, iar ghearele lor ascuțite pot provoca răni grave dacă încercați să îi capturați”, a avertizat organizația.

„De asemenea, ar trebui să ne contactați dacă găsiți un bursuc în timpul zilei, pentru că este posibil ca acesta să se confrunte cu dificultăți”.