Păianjenii care apar în case, în fiecare toamnă, transmit un semnal: Ce înseamnă prezența lor și ce trebuie făcut pentru a scăpa de ei

Păianjenii de casă sunt o specie adaptată la viața de interior. Foto: Getty Images

Toamna, păianjenii apar mai des în casele oamenilor, iar explicația standard este că aceștia „vin din cauza frigului”. Totuși, arahnologii spun că nu este adevărat. Apariția acestor păianjeni nu are legătură cu vremea de afară, ci chiar cu casa, scrie publicația The Coolist.

Arahnologii de la Muzeul Burke din Seattle estimează că mai puțin de 5% dintre păianjenii din case au fost, măcar odată, afară. Majoritatea se nasc direct în casă, probabil în spatele mobilei sau în subsol, și trăiesc acolo, discret, toată viața.

Păianjenii de casă sunt o specie adaptată la viața de interior: unii au trăit cu oamenii încă din vremea Imperiului Roman. Cea mai mare parte a anului stau ascunși, apoi vine sezonul de împerechere, de la sfârșitul verii până în toamnă, iar masculii își părăsesc colțurile în căutarea femelelor.

Această hoinăreală este întregul fenomen: păianjenii au fost întotdeauna acolo, dar luna octombrie este pur și simplu momentul în care „burlacii” se plimbă. Frigul nu are nicio legătură, deoarece păianjenii au sânge rece și nu sunt atrași de căldură: în frig doar încetinesc, iar majoritatea au suficient antigel natural pentru a nu îngheța.

Ce înseamnă prezența lor

Interpretat ca un semnal, mesajul are două aspecte, iar niciunul dintre ele nu este îngrijorător. În primul rând, casa găzduiește o populație de păianjeni rezidentă, ceea ce înseamnă că găzduiește și ceea ce mănâncă aceștia. Păianjenii se instalează acolo unde se află insectele pradă, așa că pânzele care se înmulțesc într-un colț al bucătăriei sau în jurul ferestrei subsolului indică o sursă liniștită de țânțari, muște sau alte insecte mici.

În al doilea rând, atunci când apare un păianjen care pare cu adevărat să vină din exterior, aceasta semnifică o breșă: aceleași spații de sub ușă și plase rupte care permit accesul, motiv pentru care măsurile de etanșare menite să țină la distanță gândacii mirositori reduc și traficul de păianjeni.

Potrivit entomologilor, un spațiu de doar 2 milimetri sub o ușă permite pătrunderea păianjenilor și a insectelor.

Ce să faci și ce să nu faci

În primul rând, panica și spray-ul nu sunt, neapărat, o soluție: aproape toți păianjenii de casă sunt inofensivi, timizi și acționează discret ca agenți de combatere a dăunătorilor, fiecare eliminând insectele pe care altfel le-ați întâlni.

O soluție mai eficientă este curățenia: aspirarea pânzelor de păianjen, curățarea grămezilor de carton în care păianjenii își fac cuibul, repararea fisurilor și reducerea intensității luminii de pe verandă, care le atrage prada în fiecare seară.

Astfel, păienjenii care par că apar tot mai des toamna nu vin din cauza frigului: sunt „chiriași” vechi, care apar pentru scurt timp și oferă indicii despre rezerva de insecte din casă și despre ușile deschise.