Ratonul devenit viral după ce s-a îmbătat și a adormit în baie este acum erou. A adunat donații de 290.000 $: „Sperăm că nu mai bea”

1 minut de citit Publicat la 12:49 13 Noi 2026 Modificat la 12:49 13 Noi 2026

Animalul a fost găsit în ce timp ce dormea în toaleta magazinului. Sursă foto: Facebook - Hanover County Animal Protection and Shelter

Un raton care a devenit viral anul trecut după ce a făcut ravagii într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, după ce s-a îmbătat, a contribuit la strângerea a sute de mii de dolari pentru un adăpost de animale.

Ratonul, aflat într-o stare avansată de ebrietate, a fost descoperit dormind buștean lângă toaletă, în decembrie anul trecut, după ce se înfruptase din 14 sticle de băuturi din magazinul Ashland ABC Store.

Adăpostul și Serviciul pentru Protecția Animalelor din comitatul Hanover au strâns între timp peste 290.000 de dolari din vânzarea unor produse promoționale pe care era imprimată imaginea simpaticului raton, alături de sloganul „ursulețul panda cherchelit”, potrivit The Washington Post.

Potrivit publicației, după ce vânzările de articole vestimentare cu imaginea ratonului bețiv au explodat, autoritățile comitatului au început să vândă și tricouri de sezon, inclusiv unul cu tematică de Halloween, pe care scria „Trick of Trashed” (un joc de cuvinte inspirat de celebra expresie „Trick or Treat” - „Ne dați ori nu ne dați?”).

Banii obținuți din vânzarea acestor produse depășesc de peste 14 ori donațiile anuale obișnuite ale adăpostului, care se ridică la mai puțin de 20.000 de dolari.

„Nu ne-am fi imaginat niciodată că un raton va face așa ceva pentru noi”, a declarat Jeffrey Parker, directorul Serviciului pentru Protecția Animalelor din comitatul Hanover.

Fondurile suplimentare îi vor permite departamentului să cumpere camere video corporale pentru cei opt agenți de protecție a animalelor, astfel încât aceștia să poată înregistra probe în cadrul anchetelor privind cazurile de cruzime față de animale, precum și în cazul reclamațiilor formulate împotriva lor.

Autoritățile comitatului Hanover au aprobat în unanimitate achiziționarea noilor camere corporale în cadrul unei ședințe din 28 octombrie, iar agenții vor începe să le folosească în luna ianuarie.

„Nu știu când am mai fost atât de îndatorați și recunoscători vreunui animal pe cât suntem acestui raton”, a declarat Faye Prichard, membră a consiliului de administrație al comitatului, în cadrul ședinței, potrivit publicației.

Departamentul mai are economisiți 140.000 de dolari proveniți din vânzările generate de raton și ia în calcul înființarea unui fond de urgență destinat tratării animalelor rănite, a precizat Parker.

După ce celebrul raton a degustat mai multe sticle cu rom și lichior, autoritățile l-au transportat la adăpost pentru a se „trezi din beție și a fi interogat”, după care i-au dat drumul înapoi în sălbăticie.

„Sper că trăiește bine undeva”, a spus Parker, „și că nu mai bea”.