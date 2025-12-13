Ratonul găsit beat în toaleta unui magazin de băuturi alcoolice din SUA este acum suspect de alte spargeri: „Era în studioul de karate”

Animalul a fost găsit în ce timp ce dormea în toaleta magazinului. Sursă foto: Facebook - Hanover County Animal Protection and Shelter

Ratonul care a vandalizat un magazin de băuturi alcoolice din SUA, apoi a fost găsit beat în toaletă, este acum suspectat că ar fi comis și alte spargeri, spun autoritățile locale, potrivit BBC.

Un ofițer de control al animalelor din comitatul Hanover crede că același raton ar fi intrat și într-o sală de karate din apropiere, iar la un moment dat ar fi ajuns chiar și în sediul Departamentului pentru Permise Auto (DMV), unde ar fi mâncat gustări.

„Se pare că aceasta este a treia spargere în care a fost implicat”, a declarat ofițerul Samantha Martin.

Ofițerul a adăugat că, cel mai probabil, nu va dura prea mult timp până când ratonul va reveni din nou în magazinul de băuturi alcoolice.

„Nu este prima dată când a intrat într-o clădire”, a spus ea într-un podcast oficial al autorităților locale.

„Era în studioul de karate. Cred că a intrat în DMV și a mâncat niște gustări de-ale lor odată”, a spus ea.

Cu toate că există și posibilitatea ca spargerile anterioare să fi fost făcute de un alt raton, autoritățile îl consideră pe acesta principalul suspect.

După ce a devenit viral, autoritățile din comitat au început să vândă tricouri cu logo-ul „panda distrus”

Ratonul, poreclit ulterior „panda distrus”, a fost găsit leșinat în baia unui magazin de băuturi din orașul Ashland, la două zile după Ziua Recunoștinței. După ce și-a revenit, animalul a fost eliberat înapoi în natură.

„Pur și simplu l-am pus acolo și l-am lăsat să se relaxeze câteva ore. Soarele bătea puternic în el, așa că se simțea bine”, a spus dna Martin, adăugând că a fost eliberat la aproximativ 1,6 km distanță de complexul comercial.

„Nu a făcut nimic greșit. Pur și simplu se distra”, a adăugat ea.

Povestea a devenit virală, iar autoritățile spun că oamenii au mers ulterior în magazinul respectiv.

„Toată lumea a fost acolo”, spune ea.

Totodată, la scurt timp după ce povestea acestuia a devenit virală, autoritățile din comitat au început să vândă tricouri cu logo-ul „panda distrus” și au reușit să strângă până în prezent aproximativ 207.000 de dolari.

Banii vor fi folosiți pentru renovarea adăpostului de animale și pentru extinderea capacității acestuia, a mai declarat ofițerul Samantha Martin.

Ratonii sunt cunoscuți pentru faptul că sparg coșurile de gunoi ale oamenilor, ceea ce le-a adus porecla de „panda de gunoi”.

De asemenea, un studiu recent arată că ratonii, cunoscuți pentru scotocitul prin gunoaie în căutare de mâncare, se adaptează tot mai ușor în prezența oamenilor.