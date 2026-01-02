„Ești invizibil, nu exiști”: Cum arată viața fără certificat de naștere. Milioane de oameni din toată lumea au statut de „apatrid”

Milioane de oameni din întreaga lume trăiesc fără certificat de naștere și cetățenie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mulți oameni pot considera certificatul de naștere sau alte documente oficiale ca fiind ceva de la sine înțeles – ascunse într-un sertar și scoase rar la lumină – însă pentru cei care nu le au, acest lucru poate duce la o viață trăită în umbră sau la o existență incertă.

Se crede că această situație afectează milioane de oameni din întreaga lume, descriși ca fiind apatrizi, iar Arnold Ncube, un sud-african de 25 de ani, este unul dintre ei, potrivit BBC.

Pentru că nu are documente emise de stat, spălatul mașinilor pe străduțele din spatele localității Thembisa, lângă Johannesburg, este una dintre puținele modalități prin care își poate câștiga existența.

S-a născut în Johannesburg, iar tatăl său este sud-african, ceea ce îl face eligibil pentru cetățenie. Dar când a încercat să se înscrie la școala secundară, și-a dat seama că nu avea certificat de naștere.

„Nu poți aplica pentru un loc de muncă decent”

Fiind abandonat de părinți – tatăl a plecat înainte ca el să se nască, iar mama când avea 14 ani – nu a putut să-și dovedească statutul.

„Este un lucru dureros”, spune el. „Practic ești invizibil. Nu exiști. E ca și cum ai trăi în umbră. Nu ai cont bancar, nu poți aplica pentru un loc de muncă decent din care să-ți câștigi existența.”

El adaugă că încearcă să rămână pozitiv, dar a fost greu.

„Când îi văd pe cei de vârsta mea, ei au terminat școala deja. În timp ce eu nu am putut continua studiile. E mult prea greu. Depresia mi-a fost cândva prietenă.”

Arnold este unul dintre cel puțin aproximativ 10.000 de apatrizi care trăiesc în Africa de Sud și care, deși s-au născut aici, se luptă să-și dovedească naționalitatea și să aibă acces la servicii publice.

Nu există statistici oficiale disponibile despre apatrizii din această țară, deoarece aceștia tind să „cadă printre crăpături”. Prin urmare, cifrele se bazează pe estimări ale unor organizații precum agenția ONU pentru refugiați (UNHCR) și organizații pentru drepturile civile.

Ce înseamnă statutul de apatrid

Fără cetățenie, persoanele apatride nu pot obține documente și întâmpină dificultăți în accesarea nevoilor de bază, inclusiv educația și asistența medicală.

Apatridia este cauzată de mulți factori, inclusiv bariere administrative și evidențe slabe. Drept urmare, numărul real al apatrizilor este greu de estimat în multe părți ale lumii.

O persoană apatridă:

nu are acte de identitate sau pașaport

nu poate vota

nu are acces ușor la educație, servicii medicale sau un loc de muncă legal

poate avea dificultăți în a călători sau chiar în a dovedi cine este

„La naștere mi s-a eliberat un certificat de naștere scris de mână”

Avocata pentru drepturile omului și activistă Christy Chitengu a fost ea însăși apatridă.

Ea a obținut cetățenia sud-africană abia acum trei ani, cu ajutorul organizației Lawyers for Human Rights, care a lucrat gratuit la cazul ei.

„Am aflat că sunt apatridă la vârsta de 17 ani. Directoarea liceului m-a chemat în biroul ei și mi-a spus că nu are niciun document pentru mine și că nu înțelege cum am ajuns să fiu înscrisă la școală”, povestește ea pentru BBC, lângă casa ei din nordul Johannesburgului.

„M-am născut în Johannesburg, din doi părinți străini, ambii din Zimbabwe, iar la naștere mi s-a eliberat un certificat de naștere sud-african scris de mână.”

Însă autoritățile din Africa de Sud solicită un certificat tipărit. Christy spune că atunci când a aflat că este apatridă, a încercat să obțină cetățenia părinților ei, dar era prea târziu.

„Nu am putut revendica cetățenia zimbabweană pentru că, la acel moment, nu mi s-a permis o înregistrare tardivă a nașterii. În plus, ar fi trebuit să părăsesc fizic Africa de Sud pentru a obține un pașaport zimbabwean, iar fără documente nu aș fi fost lăsată să mă întorc în țară.”

Africa de Sud are un număr mare de migranți fără documente, iar autoritățile și grupurile locale de justițiari încearcă de ani de zile să combată migrația ilegală.

Întrebată dacă acordarea cetățeniei copiilor apatrizi ar putea fi văzută ca o recompensă pentru migranții fără acte care nasc în Africa de Sud, Christy nu este de acord.

„Cred că cetățenia nu este o recompensă. Este un drept, pentru ca cineva să poată trăi o viață demnă și să fie recunoscut ca ființă umană. Dacă privim lucrurile din această perspectivă, ne dăm seama că nu pierdem nimic prin recunoașterea unui copil care altfel nu ar putea merge la școala primară sau primi îngrijiri medicale.”

În mai multe rânduri, BBC a contactat Departamentul pentru Afaceri Interne, care gestionează imigrația în Africa de Sud, pentru a afla cum abordează problema apatridiei, însă nu a primit niciun răspuns.

Apatridia, o problemă globală majoră

Există aproximativ 4,5 milioane de persoane apatride în lume. Unii spun că numărul ar putea fi chiar de până la 15 milioane.

Experții cred că rezolvarea problemei necesită schimbări de politici, inclusiv permiterea refugiaților să-și înregistreze copiii în țara în care se nasc și acordarea mamelor a dreptului de a-și transmite cetățenia copiilor.

„Pentru noi, apatridia nu este doar o problemă juridică, ci una care ține de dreptul la dezvoltare”, spune Jesus Perez Sanchez, care lucrează pentru UNHCR.

„Persoana afectată de apatridie nu va putea contribui pe deplin la țara care o găzduiește. De aceea considerăm că este important, dintr-o perspectivă a incluziunii, ca toate problemele legate de apatridie să fie abordate, astfel încât toți acești oameni aflați la marginea societății să poată contribui pe deplin la societate și economie.”

Înapoi în Thembisa, Arnold joacă fotbal cu copiii din cartier.

După ani de luptă, are acum un avocat care îl ajută să obțină documentele ce dovedesc că aparține acestui loc. Vrea să se întoarcă la școală pentru a studia informatica. Speră că obținerea actelor îi va aduce un viitor mai luminos.