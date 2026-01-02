O astronaută care a făcut parte din zborul istoric Blue Origin spune că a intrat în depresie după misiunea spațială

La bordul misiunii istorice s-au aflat doar femei / Sursa foto: Facebook / @Blue Origin

Amanda Nguyen, astronauta de origine vietnameză care a făcut parte din zborul spațial Blue Origin, alcătuit exclusiv din femei, a vorbit deschis despre depresia ei, după ce a suferit un „tsunami de hărțuire” în urma călătoriei, în care a devenit prima femeie vietnameză care a mers în spațiu, potrivit The Guardian.

În vârstă de 34 de ani, Amanda Nguyen a făcut parte din zborul istoric de 11 minute desfășurat în luna aprilie, alături de cântăreața Katy Perry, jurnalista Gayle King și Lauren Sánchez, soția fondatorului Blue Origin, Jeff Bezos. Misiunea a fost intens criticată în spațiul public, inclusiv pentru impactul asupra mediului și pentru utilitatea sa, stârnind dezbateri aprinse privind consumul de resurse.

Amanda este activistă pentru drepturile civile ale supraviețuitorilor agresiunilor sexuale, precum și cercetătoare în bioastronautică.

Într-un mesaj postat marți pe Instagram, aceasta a vorbit despre reacțiile de după zbor și susține că acestea au făcut ca realizările profesionale și visurile să fie „îngropate sub o avalanșă de misoginism”.

Ea a mai adăugat că depresia ei „ar putea dura mulți ani”.

Ea a spus că volumul de știri și reacțiile de pe rețelele sociale la călătorie au fost atât de „fără precedent”, încât chiar și „o mică parte din negativitate devine copleșitoare”.

„S-a ajuns la miliarde de impresii ostile”, a spus ea, „un atac pe care niciun creier uman nu a evoluat pentru a-l suporta”, a mai adăugat ea.

„Nu am părăsit Texasul timp de o săptămână, incapabilă să mă dau jos din pat. O lună mai târziu, când un angajat senior de la Blue Origin m-a sunat, a trebuit să-i închid telefonul pentru că nu puteam vorbi din cauza lacrimilor”.

În data de 11 aprilie, Blue Origin a trimis în spațiu șase femei într-o misiune istorică. Echipajul exclusiv feminin, formată din cântăreaţa Katie Perry, fosta jurnalistă și logodnica lui Jeff Bezos, Lauren Sanchez, jurnalista și autoarea Gayle King, activista pentru drepturile omului Amanda Nguyen, inginera aerospațială Aisha Bowe și producătoarea de filme Kerianne Flynn, a zburat în racheta New Shephard 31 deasupra limitei spațiului, la aproximativ 100 de kilometri deasupra Pământului.

La întoarcere, astronautele s-au arătat fericite şi uimite.