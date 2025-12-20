O ingineră paraplegică a zburat în spațiu, o premieră mondială, la bordul unei rachete Blue Origin

Michaela Benthaus, o ingineră germană în domeniul aerospaţial și mecatronică, devenită paraplegică în urma unui accident, a zburat alături de alte cinci persoane. Foto: Blue Origin/Facebook

O ingineră în domeniul aerospațial de la Agenția Spațială Europeană, devenită paraplegică în urma unui accident, a zburat în spațiu alături de alte cinci persoane, la bordul unei rachete a multimiliardarului american Jeff Bezos. Michaela Benthaus a devenit astfel prima persoană cu o dizabilitate care ajunge în spațiu, relatează Agerpres.

„Evident viața mea s-a schimbat după accidentul meu și atunci am realizat cu adevărat cât de inaccesibilă este încă lumea noastră (pentru persoanele cu dizabilităţi n.red). Dacă vrem să fim o societate incluzivă, trebuie să fim în toate domeniile, nu doar acolo unde ne convine”, a declarat ea într-un videoclip publicat de companie.

Cine este Michaela Benthaus

Michi, așa cum îi spun prietenii, este inginer aerospațial și de mecatronică la Agenția Spațială Europeană. Aceasta și-a dedicat cariera colaborării științifice pentru progresul explorării interplanetare, potrivit descrierii postate pe site-ul Blue Origin.

În 2018, a fost implicată într-un accident de ciclism montan care a dus la o leziune la nivelul măduvei spinării, afectându-i capacitatea de a merge. Fără a se lăsa descurajată, și-a continuat pasiunea pentru accesibilitate și pledează pentru un acces mai larg la spațiu.

În 2022, Michi a zburat la bordul unui zbor de cercetare Zero-G și a finalizat o misiune analogă de astronaut. Ea continuă să practice activități sportive în afara muncii, inclusiv tenis în scaun rulant.

Congratulations, Michi! You just inspired millions to look up and imagine what is possible ? https://t.co/RMHa54o6Xh — Jared Isaacman (@rookisaacman) December 20, 2025

Ea a pornit în această aventură alături de fizicianul Joey Hyde, inginerul aerospațial Hans Koenigsmann, antreprenorul Neal Milch, inginerul minier și antreprenor Adonis Pouroulis și inginerul IT Jason Stansell.

Cei cinci au purtat pe costumele lor spațiale simboluri reprezentative, care au fost incluse în emblema misiunii NS-37:

ADN-ul simbolizează importanța și impactul științei pentru Neal Milch;

Hipopotamul reprezintă animalul preferat al Michaelei (Michi) Benthaus. Hipopotamul ei de pluș, care a consolat-o în spital după accidentul suferit, a însoțit-o în spațiu; mingea de tenis simbolizează o altă pasiune competitivă a lui Michi;

Un arbore baobab, emblematic pentru Africa de Sud, reprezintă rădăcinile lui Adonis Pouroulis;

O galaxie spiralată simbolizează cercetările în astrofizică ale lui Joey Hyde;

O formă de os pentru câine, stelele din ferestrele capsulei echipajului care reprezintă numărul 201 și litera „K” sunt un omagiu în memoria fratelui lui Jason Stansell;

Fragmentele care plutesc în jurul navei reprezintă angajamentul Blue Origin de a elimina barierele în accesul la spațiu, inclusiv cele legate de costuri, naționalitate și capacități;

Decolarea a avut loc în vestul Texasului, puţin după ora locală 08:15 (14:15 GMT). Racheta mică, complet automatizată, a decolat vertical, iar capsula în care se aflau călătorii s-a desprins apoi în zbor, înainte de a coborî lin în deşertul texan, frânată de paraşute. Tot zborul poate fi urmărit aici:

În această experienţă de circa 10 minute în total, cei şase pasageri au depăşit linia Kármán, care, potrivit unei convenţii internaţionale, marchează la 100 de kilometri altitudine limita spaţiului.



Noul administrator al NASA, Jared Isaacman, a salutat această premieră şi a felicitat-o pe Benthaus pentru perseverenţă: „tocmai aţi inspirat milioane de oameni”, a scris el pe X.

Turism spațial, la bordul New Shepard

Blue Origin oferă de câţiva ani aceste zboruri de turism spaţial, al căror preţ nu este făcut public, graţie rachetei sale New Shepard.



Compania a transportat deja peste 80 de persoane, inclusiv celebrităţi precum cântăreaţa Katy Perry sau William Shatner, actorul care l-a interpretat pe legendarul căpitan Kirk în serialul "Star Trek".



Invitaţii de marcă sunt meniţi să menţină interesul publicului pentru aceste zboruri, pe fondul concurenţei dintre mai multe companii private.



Principalul rival al lui Jeff Bezos în acest domeniu este Virgin Galactic, care propune o experienţă similară de zbor suborbital.



Însă Blue Origin are şi ambiţia de a merge mai departe şi vrea să se poziţioneze pe piaţa zborurilor pe orbită, pentru a concura SpaceX a lui Elon Musk.



Compania a reuşit astfel, anul acesta să efectueze două zboruri fără echipaj pe orbită cu racheta sa New Glenn, mult mai puternică decât New Shepard.