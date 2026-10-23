Rechinul viral rămas blocat într-un canal s-a întors în același loc după ce oamenii s-au chinuit să-l salveze

Rechinul devenit celebru în Coreea de Sud după ce a fost salvat dintr-un canal artificial s-a întors FOTO: Agerpres

Rechinul care a devenit celebru în Coreea de Sud după ce a rămas blocat încă de luna trecută într-un canal artificial din Busan, a reapărut în acelaşi loc, la doar câteva ore după ce fusese eliberat, au anunţat joi autorităţile, îngrijorate de starea de sănătate a animalului, transmite joi AFP.

Animalul, supranumit Bukhangi de sud-coreenii care îl urmăresc îndeaproape, a fost eliberat din canalul artificial miercuri, cu ajutorul plaselor fixate pe plute mobile.

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Însă, câteva ore mai târziu, el s-a scufundat sub o plasă întinsă pentru a-l împiedica să se întoarcă şi a revenit în canalul navigabil unde, odată cu apropierea iernii, temperaturile devin periculoase pentru sănătatea sa.

Rechinul, cu o lungime de circa 3,5 metri, "se află în prezent între plasa exterioară şi o plasă interioară instalată la 30-40 de metri (...) mai departe în interiorul canalului", a declarat pentru AFP un responsabil din cadrul Ministerului Oceanelor.

O nouă tentativă de salvare, a patra la număr, a început joi dimineaţă - plasa exterioară a fost ridicată pentru ca Bukhangi să poată părăsi canalul.

Bukhangi a fost observat prima oară în canalul artificial la 18 septembrie.

Acest exemplar, care face parte dintr-o specie de rechin ce trăieşte de obicei în ape tropicale, a stârnit un entuziasm considerabil în ţară. Peste 1,6 milioane de persoane s-au înghesuit de-a lungul canalului din Busan, un oraş portuar din sud-est, pentru a-l zări, ceea ce a generat un impuls economic local neaşteptat şi apreciat de autorităţi.

Însă, organizaţiile de mediu nu văd în prezenţa sa în Coreea de Sud doar o atracţie, ci şi un semn alarmant. Specialiştii au stabilit o legătură între apariţia sa şi încălzirea mărilor - creşterea temperaturilor determină peştii din apele calde să se îndrepte spre nord, ei constituind hrana rechinilor, care îi urmează.