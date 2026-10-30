Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral

Animăluțele salvate de Andreea și Nucușor. Sursa foto: Andreea Balaurea/ Spirit Animals Sanctuary

Un apel pentru a strânge fân pentru mânzul Noam, în vârstă de doar câteva zile, mama lui, Shiraz, văcuța Rosa, și celelalte animale salvate de un sanctuar din Bucovina a devenit viral pe internet. Un balot de fân costă doar 20 de lei, iar cei care doresc pot transforma ajutorul într-o donație recurentă, trimițând practic hrană de la distanță, în fiecare lună, animăluțelor.

Oamenii s-au grăbit să ajute: unii au donat bani, alții le-au transmis încurajări fondatorilor, Andreea și lui Nicușor, sau au distribuit mesajul, pentru ca tot mai mulți iubitori de animale să afle despre nevoile centrului.

Printre animalele pentru care cei doi încearcă să asigure hrana se află și Noam, un mânz care a împlinit astăzi 11 zile de viață. Micuțul a venit pe lume în sanctuarul din Bucovina, după ce mama sa, iapa Shiraz, a fost salvată din „Iadul de la Nuci”, din Ilfov.

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„Noam a fost conceput într-un iad atroce, la Nuci, județul Ilfov, lagărul în care zeci de căluți erau uciși, în mod deliberat, prin înfometare, prin neglijență, prin lipsă de îngrijire, și născut aici, în sanctuarul vieții, iubirii, îngrijirii și libertății!”, au povestit cei doi.

„În a 11-a lui zi de viață, bebe Noam explorează specia ciudată care are grijă de el și de mama sa. Vine, miroase, fuge. Vine, miroase, fuge la mami Shiraz”, au scris Andreea și Nicușor vineri, pe pagina sanctuarului Spirit Animals Sanctuary.

Imaginile cu mânzul curios, care începe să descopere lumea din jurul său, au emoționat numeroși oameni. În spatele acestor momente se află însă o poveste mult mai înduioșătoare, dar și o muncă de ani de zile pentru salvarea animalelor care au avut parte de exploatare, abandon sau abuz.

S-au mutat din București în Bucovina și au construit un sanctuar cu 150 de animale salvate

În spatele sanctuarului se află Andreea și Nicușor, doi oameni care au ales să-și schimbe radical viața pentru a le oferi animalelor salvate un loc în care să trăiască în siguranță.

„Aici suntem cu văcuța Rosa (n.r. în fotografia de mai jos mai jos), salvată de la abator, în urmă cu doi ani, cu fractură de tibie cu eșchile - o condamnare la moarte în sine pentru o văcuță sau un căluț. Operația ei a fost, practic, un fel de minune, pentru că niciun medic nu se băga și nu-l prea interesa. Atunci am intrat în contact cu doctorul Cristian Crecan, de la Clinica de Ecvine din Cluj și el a făcut operația îngrozitor de grea, i-a salvat piciorușul și, astfel, și viața”, ne-a relatat Andreea.

Într-un interviu acordat vineri, în exclusivitate pentru Antena3.ro, Andreea a povestit că înainte de a porni pe acest drum a fost fotojurnalistă, apoi fotografă freelance. Acum, își dedică pasiunea pentru fotografie documentării animalelor despre care spune că sunt prea puțin reprezentate în spațiul public.

„A fost munca și pasiunea mea și am decis, apoi, s-o dedic documentării acestor specii, promovării lor care lipsea. Așa că fotografiile postate pe pagină contribuie, cumva, la acest vis de-a le arăta și pe ele lumii, prin documentare foto”, a explicat Andreea.

Nicușor este originar din județul Argeș, acolo unde cei doi au locuit împreună cu primele animale salvate, pe un teren închiriat. Andreea este din București.

Povestea sanctuarului a început în noiembrie 2016, când Nicușor a salvat primul căluț. Joy, o mânză de doar câteva luni, urma să fie vândută la abator.

Momentul a reprezentat un punct de cotitură în viața lui. Potrivit Andreei, atunci a simțit pentru prima dată cât de profundă este nedreptatea la care pot fi supuse aceste animale și a decis să facă tot ce îi stă în putere pentru a le salva.Până la sfârșitul anului 2018, Nicușor salvase deja cinci cai.

Cei doi s-au întâlnit la finalul acelui an, iar la începutul lui 2019 au pornit împreună pe acest drum. Tot atunci a luat naștere pagina Spirit Animals Sanctuary.

Primii ani au fost departe de confortul unei vieți obișnuite. Cei doi locuiau pe un teren închiriat, într-o căsuță de numai opt metri pătrați, construită chiar de ei, pentru a putea fi permanent aproape de animalele salvate.

Acolo au ajuns și primii 15 iezi salvați de la tăiere. Erau doar niște pui care aveau nevoie de îngrijire permanentă și care trebuiau hrăniți cu biberonul din două în două ore, inclusiv pe timpul nopții.

Au vândut două proprietăți din București pentru a cumpăra un teren al animalelor

Visul lor cel mare era să aibă un teren propriu, unde animalele să nu mai fie niciodată în pericolul de a-și pierde casa din cauza unei decizii luate de proprietarul unui teren închiriat.

La finalul anului 2022, după ce Andreea și-a vândut cele două proprietăți din București, cei doi s-au mutat în Bucovina și au reușit să cumpere terenul pe care și-l doreau.

„Visul nostru cel mare era să avem un teren al nostru, al animăluțelor, să fie proprietatea lor, să nu ne mai fie teamă că putem fi dați afară de un proprietar care nu iubea animăluțele, un teren uriaș pentru ele, pentru libertatea lor în natură. Atunci, am putut să ni-l îndeplinim”, a povestit Andreea pentru Antena3.ro.

„Astăzi, Spirit Animals Sanctuary se întinde pe 23 de hectare de natură bucovineană și găzduiește aproape 150 de animale salvate de la exploatare, abuz, ucidere sau abandon. Sunt reprezentate nouă specii: căluți, văcuțe, bivoluți, măgăruși, căprițe, oițe, porcușori, cățeluși și pisicuțe.”, spune ea.

Andreea și Nicușor spun că și-au dorit să construiască în România un sanctuar care să fie mai mult decât un loc în care animalele primesc hrană și îngrijire. Ei vor ca acesta să fie și un spațiu de educație și conștientizare, în care oamenii să descopere că fiecare specie are dreptul la viață, libertate și respect.

Cei doi sunt vegani de mulți ani și își propun să schimbe felul în care sunt privite animalele considerate, în mod obișnuit, animale de fermă sau animale de consum.

Fotografiile și filmările publicate pe pagina sanctuarului au tocmai acest scop: să le ofere vizibilitate, să le arate personalitatea și să-i ajute pe oameni să le privească dincolo de utilitatea pe care societatea le-o atribuie.

Peste 51.000 de lei pe lună, doar pentru fânul animalelor

Dincolo de povestea emoționantă a salvărilor, întreținerea unui sanctuar de asemenea dimensiuni presupune cheltuieli uriașe, în fiecare zi.

Cea mai mare cheltuială este hrana animalelor erbivore. Aproape 100 dintre locatarii sanctuarului au nevoie de fân, printre ei aflându-se 24 de cai și 31 de văcuțe.

Potrivit informațiilor oferite de Andreea, sanctuarul are nevoie de peste 2.550 de baloți de fân în fiecare lună, iar costul total depășește 51.000 de lei.

Asta înseamnă mai mult de 1.600 de lei în fiecare zi, numai pentru fân. Dacă sunt incluse toate cheltuielile pentru animale și pentru întreținerea sanctuarului, costurile zilnice depășesc 2.000 de lei.

Pentru a putea acoperi măcar o parte din această nevoie uriașă, cei doi au lansat un sistem simplu de donații recurente: un balot de fân înseamnă 20 de lei pe lună.

Oricine poate alege să susțină unul sau mai mulți baloți, iar contribuția se retrage automat în fiecare lună, după abonarea cu un card bancar și o adresă de e-mail. Sistemul funcționează inclusiv cu carduri Revolut.

Andreea spune că donațiile recurente sunt esențiale pentru ca sanctuarul să nu mai depindă de apeluri disperate, lansate de fiecare dată când se apropie momentul achitării facturilor pentru hrană.

Într-un bilanț oferit pentru Antena3.ro, aceasta a explicat că 306 oameni erau deja abonați la momentul discuției, iar contribuțiile lor însumau 15.440 de lei lunar. Pentru a acoperi integral necesarul de fân, mai era nevoie de încă 35.560 de lei în donații recurente.

Cei doi speră ca numărul susținătorilor să crească, astfel încât hrana animalelor să fie asigurată lună de lună.

Ei publică de fiecare dată, transparent, facturile la fân și plățile efectuate din banii strânși de asociație, pe paginile oficiale ale Sanctuarului.

„Ne dorim enorm să nu ne mai fie teamă că rămânem fără fân”

Un alt mesaj publicat de Andreea și Nicușor pe pagina sanctuarului a atras atenția asupra dificultăților pe care le întâmpină în fiecare zi.

Cei doi au vorbit despre anii în care și-au dedicat aproape tot timpul animalelor, despre investițiile făcute pentru siguranța lor și despre dorința de a le oferi o viață cât mai apropiată de cea pe care ar fi trebuit să o aibă în libertate.

Au construit mii de metri de gard dublu, format din plasă și gard electric, iar în fiecare noapte verifică terenul de 23 de hectare, împrejmuirea și animalele. Spun că au făcut toate aceste eforturi pentru a le proteja inclusiv de pericolele reprezentate de animalele sălbatice.

Au amintit și povestea lui Lakota, un căluț care, în lipsa intervenției lor, ar fi ajuns la abator la numai trei luni de viață.

În același mesaj, cei doi au mărturisit că sunt epuizați după ani întregi fără zile libere, vacanțe sau concedii, dar că au încercat să păstreze pe pagina sanctuarului doar imaginile frumoase și emoționante cu animalele.

Joi, într-un moment dificil, când aveau nevoie urgentă de 1.800 de lei pentru fân și paie, Andreea și Nicușor au lansat un nou apel. Au explicat că animalele nu pot rămâne fără hrană și fără așternut curat și uscat, iar standardele unui sanctuar nu pot fi negociate.

„Sanctuarul nu este grajd, nu este fermă, nu putem spune «Lasă că merge și așa, o zi nu contează»”, au transmis cei doi.

Cum pot ajuta oamenii sanctuarul din Bucovina

Cei care vor să contribuie la hrana lui Noam, a mamei sale, Rosa, și a celorlalte animale salvate pot alege să doneze lunar unul sau mai mulți baloți de fân. Un balot costă 20 de lei, iar contribuția este retrasă automat în fiecare lună.

Link pentru abonamentul lunar la fân: https://buy.stripe.com/14AeVc8m55Y0ca1eD4abK02

Există și posibilitatea unei donații unice, prin următoarele metode:

Donație online: https://buy.stripe.com/7sY14mgSB2LOei9amOabK00

PayPal: [email protected]

Asociația Lui Amos – cont în lei: RO66BTRLRONCRT0CT0807501

Asociația Lui Amos – cont în euro: RO13BTRLEURCRT0CT0807501

Andreea și Nicușor spun că și-ar dori ca tot mai mulți oameni să aleagă donațiile recurente, chiar dacă este vorba despre sume mici. Pentru ei, fiecare abonament înseamnă un balot de fân asigurat în fiecare lună și mai puțină teamă că nu vor reuși să hrănească toate animalele.

Mesajul integral publicat de Andreea și Nicușor de la Spirit Animals Sanctuary