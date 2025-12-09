„Iadul animalelor de la Nuci”: Cai, ponei și câini au fost găsiți aproape morți de foame, în noroi până la genunchi. Cum îi poți ajuta

Imagini cu animalele găsite pe proprietatea Cristinei Tzavara de la Nuci. Sursa foto: Fundația Visul Luanei

Un nou caz cutremurător de cruzime faţă de animale s‑a încheiat cu o intervenţie dramatică a autorităţilor şi ONG‑urilor. Echipe mixte - poliţie, procurori, veterinari și reprezentanţi ai Protecția Animalelor CJ Ilfov - au intrat luna trecută, cu mandat, pe o proprietate privată din localitatea Nuci. Conform celor implicaţi, locul era „iad pe pământ”: zeci de cai și câini trăiau în condiţii imposibil de descris, unii dintre ei în pragul morţii. La fața locului au fost descoperite și cadavre de animale îngropate.

„Toate animalele au fost salvate și toate se află în locuri sigure, în condiţii decente”, a anunţat luni, Protecţia Animalelor CJ Ilfov, într-o actualizare referitoare la acest caz șocant.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

„Eram acoperit de nămol, bălegar și sânge, trăgând de viața unui cal”

În cele două săptămâni de efort susţinut — cu transporturi, îngrijiri veterinare, adăposturi temporare — animale care riscau să moară de foame sau neglijenţă au fost relocate spre adăposturi care asigură hrană, îngrijire și condiții decente.

„Ne-am mobilizat noi, cum o facem de fiecare dată. Dar motorul acestei salvări a fost ca de obicei doctorul Ovidiu Roșu.”, a mai transmis sursa citată.

„Eram acoperit de nămol, bălegar și sânge, trăgând de viața unui cal… pentru a doua oară, în iadul de la Nuci, a mărturisit medicul veterinar Ovidiu Roșu, pe care mulți oameni îl laudă și îl consideră un „înger al animalelor”, într-o postare pe Facebook.

Potrivit mesajelor publicate de organizaţia de protecţie şi de medicul veterinar, intervenţia nu ar fi fost posibilă fără sprijinul instituţiilor şi al voluntarilor.

„Zeci de oameni și-au asumat aceste animale sperând că lucrurile nu se vor mai repeta, zeci de oameni și-au asumat aceste animale crezând într-o justiție și o judecată corectă. Unii ne-au ajutat efectiv să ne organizăm. Alții ne-au trimis lucruri care au făcut diferența. Vă suntem pe deplin recunoscători și încă o dată o spunem: Contează munca în echipă. Haideți, noi ăștia de la stat și de prin ong-uri, să nu ne mai războim, căci nu așa facem bine. Și, evident, mulțumim structurii de protecție a animalelor de la Poliția Ilfov! Degeaba am fi fost noi mobilizați și pregătiți, dacă nu era poliția. Avem o doamnă comisar la Ilfov care face diferența, iar numele ei este Aurora Nistor. Pe teren, și-a făcut treburile polițienești cu soluțiile perfuzabile la piept, să le încălzească.”, a scris, luni, Hilde Tudora, președinte Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Polițiști, procurori și veterinari, șocați de ce au găsit în „lagărul de la Nuci”

Potrivit echipei care a participat la operațiunea cu mandat, animalele — în special cai și câini — au fost găsite slăbite, murdare, subnutrite și ținute în condiții insalubre, în mijlocul unor cantități mari de noroi, bălegar și resturi.

Caii prezentau semne severe de neglijare, cu scoruri corporale extrem de scăzute, unele exemplare abia putând să se deplaseze.

În mai multe zone ale proprietății, salvatorii au descoperit cadavre de cai în diferite stadii de descompunere – unele îngropate superficial, altele abandonate la suprafață.

Câinii erau ținuți fără adăpost corespunzător, expuși intemperiilor, unii legați, alții lăsați să rătăcească printre gunoaie, fără acces constant la apă și hrană. Spațiile în care erau ținute animalele erau neigienice, improvizate, fără ventilație și fără condițiile minime necesare supraviețuirii.

Salvatorii au relatat că întreaga zonă era cuprinsă de un miros puternic de putrefacție, iar animalele încă în viață trăiau printre cadavre și resturi organice.

Intervenția a fost una extrem de dificilă, desfășurată în noroi până la glezne și în condiții de stres fizic și emoțional.

„Instanța ne-a obligat, decizie definitivă, să-i dăm animalele înapoi”

Hilde Tudora a adus cazul în atenția opiniei publice pe 24 noiembrie, atunci când a descris în ce stare au fost găsite animalele și cum, cu doi ani în urmă, instituția pe care o conduce a fost obligată de instanță să restituie animalele găsite atunci la suspectă.

„Mai știți cazul de la Nuci? Zeci de animale lăsate să moară de foame, câini și cai. Le-am preluat, ne-am chinuit, le-am pus pe picioare. Proprietara: Cristina Tzavara, cunoscută bine în lumea asta a cailor, cu datorii peste tot. Sigur vă mai aduceți aminte că instanța ne-a obligat, decizie definitivă, să-i dăm animalele înapoi.

Azi? Acum? Nici nu am cuvinte să mai descriu. Poliția din Ilfov a obținut din nou mandat de percheziție. De atunci, de la decizia definitivă, poliției nu i s-a permis niciodată accesul.

Am intrat azi cu mandat de percheziție, împreună cu poliția, cu procurorii, cu cei de la IDSA, DSVSA Ilfov.

Măi, oameni buni, nu vă imaginați! Caii vii sunt vai de ei. Câinii vii, la fel. Piele și os. Pe o scară de la 1 la 10, caii au primit nota 3-4 de la Ovidiu Roșu. Câinii nu aveau cuști, nu aveau mâncare. Necastrați, nedeparazitați. Castrați sunt doar ăia înapoiați de noi. Între timp, pare că a mai luat alții.

M-au sunat fetele din teren să fac rost de buldo urgent că avem de dezgropat cadavre. Am dezgropat 6 cadavre. Vreo 3 cadavre aveau și căpestre. Și microcipuri. Cele mai recente cadavre au fost îngropate acum câteva săptămâni, aveau carne pe ele.

Poliția a dat ordine de plasare. Numai că eu, CJ Ilfov, nu mai pot prelua aceste animale. Pentru că:

1. Avem proces pe rol cu individa de mai sus fiindcă nu ne-a achitat nimic din sumele cheltuite data trecută.

2. Ordonanța lui Bolojan cu cheltuielile din banul public.

Singura soluție sunt asociațiile. Care sunt pline ochi. Și de animale, și de datorii, și de nevoi. Dar am făcut cumva și am reușit să găsim variantă pentru câini. 20 de câini adulți și 6 sugari.

Ar putea domnii avocați, care m-au amenințat atunci în repetate rânduri cu plângeri penale, să-mi spună și mie cum pot ei să doarmă noaptea știind că apără un astfel de om? Situația asta care se repetă acum putea fi evitată.

Colegii mei sunt încă pe teren. Distruși psihic și fizic. Stăm pe telefoane, ne consultăm, sunăm peste tot, căutăm soluții, plângem și înjurăm. Colega mea Anca a săpat la propriu în gropi să scoată oase de cai. Colega mea Flori, de nici jumătate de an în echipă, e în stare de șoc.

Câinii, 20 de adulți și 6 sugari, au fost preluați în seara asta de Asociația Refugiul pentru Animale. Au condiții bune, dar avem mare nevoie de tratamente și de paie pentru ei. Repet, asociația e nevoită să își asume aceste animale financiar, deși am fi putut să nu ajungem aici.

Căutăm soluții pentru încă 25 de cai și 12 oi.

Îmi asum această postare în nume personal. Nu mă poate intimida niciun avocat și nici această individă. Îmi aduc aminte, când am luat prima dată aceste animale, mai era o avocată care ne făcea aproape săptămânal adrese oficiale să ne întrebe cât cheltuim pe caii de la Nuci și în ce bază legală.

Poate și ea, poate și cei care au apărat acest caz văd această postare și se oferă să doneze asociațiilor care sar acum să repare și să ajute.

Suntem la pământ.”, a scris Hilde Tudora, la acel moment, pe pagina sa de Facebook.

Cum pot ajuta oamenii acum animalele salvate din „Iadul de la Nuci”

Iubitorii de animale se pot implica în îngrijirea animalelor care au fost salvate în ultimele săptămâni și preluate de mai multe asociații și instituții.

Fundația Visul Luanei a transmis marți un mesaj pentru cei care vor să ajute:

„Totuși, deși nu face parte din scopul pentru care a fost creat Centrul, cazul cu animalele captive fără hrană, în condiții inimaginabile de la Nuci ne-a amuțit, din nou.

Și pentru că munca cu animalele sălbatice ne-a impus să avem competențe medicale și de îngrijire pentru, practic, orice specie, la solicitarea prietenilor de la Protectia Animalelor CJ Ilfov și a Poliția Română, am decis să ne implicăm cu toate cunoștințele și resursele noastre.

Astfel, pe lângă intervențiile medicale la fața locului și transport, Centrul nostru a decis să preia și să îngrijească temporar ultimele animale rămase în curtea aceea: patru cai, un măgar, trei oi și doi țapi.”, a transmis ONG-ul.

„Niciodată nu am văzut animale să mănânce atât de disperat”

„Dintre aceștia, un cal și un berbec necesită îngrijiri medicale constante, iar ceilalți hrană...multă hrană.

Niciodată nu am văzut animale să mănânce atât de disperat…

Dacă pentru oi și capre am putut să le cazăm într-o volieră, pentru cai și măgar a trebuit să reamenajăm țarcul căprioarelor, eliberate recent.

Planul este ca în următoarea perioadă, pe lângă îngrijirile medicale necesare, să găsim adoptatori responsabili pentru toate animalele. Deja pentru oi, capre și măgar avem unde să-i ducem, dar aceștia trebuie castrați pentru a putea intra în noul grup adoptiv.

Pentru cai, suntem în continuare în căutări.

Fiind un caz critic care trebuia de urgență rezolvat, tot acest efort l-am depus fără vreo pretenție financiară față de nimeni. Și pentru că este o perioadă grea pentru tot colectivul ne puteți sprijini atât activitatea cu aceste noi animale, cât și cu restul zecilor de sălbatice internate. Mulțumim!!”, a mai transmis sursa citată

Cei care își doresc să facă donații pot găsi informații aici: https://visulluanei.org/doneaza/.

Suspectă recidivistă: Acum doi ani era acuzată de fapte similare dar animalele i-au fost restituite

Oamenii sunt revoltați. Pe reţelele sociale, postările despre salvarea animalelor au strâns zeci de mii de reacţii și comentarii, multe exprimând furie şi uimire faţă de realitatea cruntă descoperită de autorități.

Potrivit surselor antena3.ro, suspecta este Cristina Tzavara, o femeie care ar fi fost acuzată de fapte similare cu ani în urmă — și totuși i s-a permis în continuare să deţină animale.

Comuni­tăţile online cer acum responsabilitate, pedepse aspre și revizuirea modului în care autorităţile gestionează cazurile de abuz faţă de animale.

În trecut, conform unor articole de presă, acelaşi proprietar nu ar fi evitat doar o dată acuzaţiile de cruzime, dar, de fiecare dată, animalele i-au fost restituite.

Între timp, comunitatea online continuă să se mobilizeze, cerând trimiterea suspectei în judecată și interdicție definitivă în a mai deține animale.

Cai și câini înfometați și lăsați să moară în chinuri

În 2023, poliţiştii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Ilfov au deschis un dosar penal în legătură cu deţinerea necorespunzătoare de animale la o fermă din Nuci, unde „opt cai au murit”.

În percheziţia realizată atunci, forţele de ordine au găsit 84 de animale - cai şi câini - dintre care 7 cabaline decedate şi restul în viaţă, dar în stare gravă.

Ordinul de plasare pentru animalele în pericol a fost emis, iar animalele au fost preluate de autorităţi sau ONG‑uri, conform comunicărilor oficiale şi raportărilor media. Ulterior, instanța a decis ca acestea să fie restituite proprietarei.