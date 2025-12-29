Litoralul românesc pare „ros” la propriu. Ce este „cliffing”, fenomenul bizar care a umplut plajele din Mamaia de „cratere”

Plajă din Mamaia erodată, decembrie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

Furtunile puternice din ultimele zile au modificat radical peisajul litoralului românesc al Mării Negre. Cele mai vizibile efecte ale acestui fenomen meteorologic sunt înregistrate în zona Mamaia Nord. Valurile mari au erodat puternic falezele şi au adus la mal bucăți uriașe de mâl stratificat, formate de-a lungul a zeci de ani. Imaginile surprinse după retragerea apelor arată zone întinse de țărm afectate. Specialiștii spun că fenomenul observat este cunoscut sub numele de cliffing.

Vântul a bătut cu putere în ultimele zile la malul mării a făcut ca apa să muște pur și simplu din plajă. S-au format acești pereții în nisip care pe locuri ating chiar și 70-80 de centimetri, însă specialiștii spun că nu ar trebui să ne facem probleme, este un fenomen obișnuit cu precădere în sezonul rece.

„E un fenomen de terasare sau cliffing care are ca principală origine diferența de nivel între plaja submersă și cea emersă. Adică plajele, una pe care o vedem și una pe care nu o vedem sub apă. Această diferență este de metri, peste 2 metri și în consecință apare atunci când bate valul de furtună, brizanții, apare fenomenul acesta de povânire sau terasare.”, explică Dr. Adrian Bâlbă, specialist în biologie.

„Pe timpul verii, aici este o foarte puternică stagnare și această stagnare generează un fund mălos, iar în fundul ăsta mălos se impregnează cochilii de scoică, care au fost în mare măsură demobilizate și cu ocazia înnisipării. Este pur și simplu un mâl mineralizat cu cochilii de scoici.”, a mai precizat acesta, pentru Antena 3 CNN.