Un "pește-monstru" de 3 metri lungime a fost prins în Polonia de doi pescari

Cel mai lung somn din lume, prins de pescar german. Peştele uriaş a fost capturat în cadrul unei competiţii din Polonia. Sursa foto: Instagram/kevin_cremers27

De generații întregi, mulți pescari visează să prindă măcar o dată un pește legendar de trei metri. Recent, un german a trăit această experienţă unică alături de partenerul său de pescuit în timpul unei competiţii, care a avut loc în Polonia. Oliver Schäfer a pescuit un "monstru mustăcios", lung de aproape trei metri, relatează Euronews şi Bild. După ce a fost măsurat de arbitri, somnul uriaș a fost eliberat în lacul de acumulare, aflat în apropiere de oraşul Rybnik.

Oliver Schäfer locuieşte în regiunea Eifel, situată în vestul Germaniei, iar luna aceasta, el a prins un somn uriaş, lung de 2,92 metri în cadrul unui concurs desfășurat în Polonia. Tânărul pescar şi-a dat seama repede că nu se afla un peşte obişnuit la celălalt capăt al firului.

În momentul în care somnul a ieşit la suprafaţă, Schäfer a realizat cât de uriaş era, de fapt, "adversarul său", capturat din apele unui lac de acumulare de lângă oraşul Rybnik. Lupta de a-l scoate din apele lacului a durat mai mult de 30 de minute, au mai scris jurnaliştii de la Euronews. Partenerul său de pescuit, olandezul Kevin Cremers, a menţinut barca împotriva vântului, în timp ce el a continuat lupta.

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"Monstrul" a fost adus la mal, unde arbitrii l-au măsurat şi au stabilit că are o lungime de 2,92 metri. Ulterior, somnul uriaş a fost redat lacului, așa cum prevăd regulile competiției, care s-a desfăşurat în apropiere de oraşul Rybnik.

În vârstă de 34 de ani, Oliver Schäfer a declarat pentru publicaţia germană Bild că peștii sunt aduși la mal pe o prelată pentru a nu deteriora stratul de mucus care îi protejează.

Conform sursei citate, pe 10 și 11 octombrie, 70 de echipe, formate din aproximativ 150 de pescari din întreaga Europă, au participat la concursul din Rybnik. Oliver Schäfer și Kevin Cremers au făcut deplasarea special pentru acest eveniment. După cum a declarat Schäfer pentru ziar, el şi prietenul său au folosit o lansetă concepută special pentru somni de talie mare.

Uriaşul "monstru mustăcios" este deja binecunoscut în rândul pescarilor, întrucât el ar fi fost capturat şi cadrul concursului de anul trecut. Potrivit relatărilor din presă, participanții cred că este vorba despre același exemplar care a fost prins în timpul turneului din octombrie 2025. Cu acea ocazie, pescarii polonezi Krzysztof Pyra și Adrian Gontarz au capturat un somn care măsura 2,92 metri.

Jurnaliştii de la Berliner Zeitung au notat că, de atunci, peștele nu a mai crescut în lungime, dar s-a îngrășat vizibil.