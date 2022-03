Lună nouă în Berbec 2022. Cum să-ţi cureţi aura cu ajutorul unui ritual de purificare străvechi | Aura îşi schimbă culoarea în cinci minute

Lună nouă în Berbec 2022. Astăzi este un moment excelent prin care putem elimina toată energia negativă acumulată în toată acesată perioadă. Luna nouă în Berbec nu este o simplă Lună nouă, ci ea face parte din componenţa unui nou stellium, de data aceasta în zodia Berbecului.

Luna, împreună cu Soare şi Chiron sunt la mai puţin de un grad distanţă unul de celălalt. Mai mult, Mercur, se află şi el în apropiere, făcând conjuncţie cu Luna nouă.

Când are loc Luna nouă în Berbec

Luna nouă în Berbec are loc vineri, 1 aprilie şi este prima lună nouă a noului an astrologic ce a început după echinocţiul de primăvară. În fiecare an, Berbecul dă startul nu doar noului ciclu al Soarelui prin cele 12 semne zodiacale, ci şi renaşterilor şi noilor începuturi.

Luna nouă are loc când Soarele şi Luna sunt aliniate, iar Soarele şi Pământul sunt în poziţii opuse faţă de Lună. 1 aprilie 2022 este ziua în care suntem susţinuţi de Univers. Să acţionăm spre o nouă direcţie a vieţii noastre.

Lună nouă în Berbec 2022. Cum să-ţi cureţi aura cu ajutorul unui ritual de purificare de doar cinci minute

Luna nouă în Berbec 2022 este ocazia perfectă pentru noi începuturi. De aceea, ritualurile de purificare în această zi te eliberează de trecut, astfel încât să poţi merge înainte fără "bagaje".

Ritualul de curăţare a aurei se poate face în seara dinaintea Lunii noi sau în dimineaţa acesteia. În primul rând, trebuie să ţii cont că energia lunii "sapă" în straturile personalităţii fiecăruia şi scoate la suprafaţă nevoia primordială a fiecăruia. Sentimentul poate fi neplăcut, deoarece nu toata lumea este dispusă să scoată la lumină dedesubturile sinelui.

Închide ochii și imaginează-ți că în prezent te afli la mare, relaxându-te pe plajă, nu-ți pasă, ești fericit și calm. Simți cum valurile îți mângâie picioarele. Privește-te din lateral. Ar trebui să vezi pete murdare în locuri care provoacă durerea fizică sau emoțională. Respira adânc și simte cum apa rece a mării te spala. În timp ce expiri, simți că apa se retrage, spălându-te in locurile afectate. Continua acest lucru până când murdăria a dispărut complet din corpul tau.