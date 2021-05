Luna Sângerie 26 mai 2021. Fenomen astronomic unic

Luna Sângerie poate fi văzută, azi, 26 mai 2021 şi se mai numeşte şi "Super Luna de sânge cu flori" pentru că arată abundenţa de flori a primăverii, spun astrologii.

Luna Sângerie din 26 mai 2021 coincide cu singura eclipsă totală de Lună din acest an.

Culoarea pe care Luna o avea astăzi vine de la atmosfera Pământului.

Atmosfera planetei noastre tinde să împrăștie lumina albastră, acesta fiind și un motiv pentru care cerul pare albastru de la sol. Pe măsură ce Terra trece între Soare și Lună, lumina solară trece prin atmosfera Pământului și lumina albastră este împrăștiată.

Mai mult, lumina este refractată sau deviată, iar apoi concentrată pe Lună. Astfel, aerul Pământului este ca o lentilă uriașă. Lumina lovește Luna și apoi este reflectată înapoi la noi, astfel că noi o vedem cum devine "sângerie".

Luna Sângerie 26 mai 2021. Un fenomen astronomic despre schimbări

Luna Sângerie este, din punct de vedere astral, despre schimbări, aprecierea minţii şi a spiritului.

Acest fenomen se va desfăşura în semnul de foc al Săgetătorului, în opoziţie cu Soarele, din Gemeni. Săgetătorul este un semn zodiacal care caută adevărul şi va merge până la capătul lumii pentru a dobândi.

În loc să amânăm sau să ignorăm situaţiile, vom fi împinşi cosmic să ne ocupăm de ele şi să ne confruntăm cu chestiuni care au fost băgate sub preş.

Luna Sângerie 26 mai 2021 şi singura eclipsă totală de Lună din acest an

Odată cu fenomenul Luna Sângerie, vă puteţi simţi mai obosiţi, epuizaţi sau trişti.

Singura Eclipsă totală de Lună din acest an are loc miercuri, pe 26 mai, în același timp cu Luna Sângerie, momentul din an în care Luna este la cea mai mică distanță de Pământ.

Eclipsa totală de Lună de astăzi, 26 mai 2021, singura din acest an, va fi vizibilă din anumite locuri de pe Pământ.

În Asia, eclipsa va avea loc seara, în apropiere de răsăritul Lunii. Pe coasta de vest a Americilor, eclipsa totală de Lună va fi vizibilă spre dimineață.

Cei mai norocoși vor fi locuitorii din Australia, Noua Zeelandă, Hawaii, insulele din Pacificul de Sud și Alaska de sud-vest.

Așadar, eclipsa totală de "Superlună sângerie" nu va fi vizibilă și din România, însă va putea fi vizionată prin intermediul Telescopului Virtual începând cu ora 13.00.

