"M-am îndrăgostit de viitoarea soție a fratelui meu"

foto: Pixabay.com

Un tanar de 22 de ani mărturisește că are o relatie pasionala cu o fata mai mica cu un an.

“Cred ca m-am indragostit de ea, dar asta e cea mai mare greseala pe care pot sa o fac”, a spus tanarul.

Fata cu care se intalneste este iubita fratelui sau, cu care aceasta intentioneaza sa se casatoreasca. Chinuit de remuscari, tanarul a decis sa ceara ajutorul psihologului The Sun, pentru ca nu stie ce sa faca.

Tanarul de 22 de ani, din Marea Britanie, a spus ca fratele lui a plecat de la o petrecere mai repede si a ramas sa-i tina companie iubitei acestuia. “Am inceput sa dansam la un moment dat si mi-am dat seama ca intre noi exista o atractie puternica. Ne-am sarutat, iar noaptea am plecat impreuna acasa la mine, unde am facut dragoste ore in sir”, a spus tanarul.

Grav este ca a doua zi au repetat ce se intamplase in timpul noptii. Lucrurile nu s-au oprit aici, insa. In urmatoarele luni, cei doi s-au intalnit pe ascuns si si-au continuat aventura.

“Cred ca m-am indragostit de ea, dar nu stiu ce simte ea pentru mine, pentru ca ea continua relatia cu fratele meu. As vrea sa-i spun sa-l paraseasca sau sa-i povestesc fratelui meu ce se intampla. Stiu ca ma aflu foarte aproape de un dezastru… Nu stiu ce sa fac”, i-a spus tanarul psihologului.

Psihologul l-a sfatuit sa renunte la aventura cu iubita fratele sau, pentru ca nu va aduce nimic bun. “Chiar daca ea il paraseste pentru tine, relatia cu fratele tau va fi afectata grav. Daca e sa fiti impreuna, asta se va intampa in timp. Acum nu trebuie sa faci nimic, decat sa incerci sa iti gasesti o alta iubita”, i-a spus psihologul.