Mămăliga sau pâinea? Care îngrașă mai mult și ce efecte au în diete. Secretul spus de Mihaela Bilic

”Dacă bunicii noștri mâncau zilnic mămăligă și prețuiau făina pentru pâine și cozonaci ca fiind de sărbătoare, astăzi pâinea a ajuns atât de banală încât nu îi mai găsim nicio virtute. Dacă tot îngrașă și are gluten, ce ați zice de o întoarcere la mămăligă?”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Mămăliga nu balonează și nu conține gluten

”Pentru ca tot e la moda alimentatia fara gluten va sugerez mamaliga in loc de paine. Ca si faina, malaiul face parte din categoria glucidelor lente, contine amidon care se absoarbe treptat in sange si ne tine de foame 3-4 ore. Spre deosebire de painea proaspata care e facuta cu drojdie si fermenteaza, mamaliga nu baloneaza. In plus nu contine gluten, acea proteina din cereale care e tolerata mai greu de unele persoane,” a susținut

Puțini știu însă că boabele de porumb ascund mulți carotenoizi, din care se sintetizează vitamina A. Astfel, mămăligă face bine la piele și la vedere iar conținutul mare de fibre o recomanda pentru problemele de tranzit intestinal, adaugă Mihaela Bilic care avertizează totuși că numărul de calorii dintr-o felie de mămăligă este echivalenta cu o felie de pâine, adică 70-80cal. Trebuie să știți că mămăligă îngrașă

Românii trebuie să știe că mămăligă este o alternativa sănătoasă la pâine și ne scapă de balonări. Dar de îngrășat, îngrașă la fel", a explicat Mihaela Bilic.