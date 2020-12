Marcel Pavel a cântat pentru români la Antena 3, în cea de-a doua zi de Crăciun. "Veninul din noi să îl înlocuim cu miere şi vom învinge pandemia!"

Artistul s-a refăcut în urma infecţiei cu coronavirus, agravată de o dublă pneumonie, cu care s-a confruntat în luna iunie a acestui an.

"Am dat uitării ce se întâmplă în jurul nostru (legat de pandemie, n.r.) Încercăm cu toată forţa noastră mentală să înlăturăm gândurile negre, pentru că altfel cădem în depresie şi asta nu este o soluţie", a spus el.

Pavel a intrepretat mai multe piese, între care hit-ul "You raise me up" al trupei Westlife.

El a transmis un mesaj celor a căror viaţă a fost dată peste cap de pandemie şi de restricţiile asociate cu aceasta.

"Dragii noştri care ne priviţi acum: înlăturaţi gândurile negre şi conspiraţiile pentru că, oricum, nu putem face nimic. Ne luptăm cu un inamic invizibil, la nivel planetar. Dar nu trebuie să ne doboare psihic acest lucru. Să nu ne înrăim, să nu ne înveninăm sufletul. Veninul să-l înlocuim cu miere. Să ne armonizăm sufletele şi vom învinge", a spus artistul.