Marina Almășan își cere scuze după ce i-a luat apărarea lui Buhnici: "Am înțeles cât de inabilă am fost. M-am simțit atât de prost față de femeile acelea"

Marina Almăşan și-a cerut scuze după ce a lăsat, săptămâna trecută, un mesaj pe conturile sale de socializare îl apăra pe George Buhnici după scandalul celulitei la plajă.

"După lecturi repetate, care mi-au provocat stări alternative de greață, “mea culpa”, tristețe, regret, silă, revoltă etc, am apelat, în final, la un instrument neașteptat. Salvator. Am închis ochii și mi-am imaginat că sunt… supraponderală. Că sunt fix același om, cu același chip, cu același trecut, aceeași meserie, aceleași năzuinți, aceeași dragoste de părinți, copii și oameni în general, doar că sunt …grasă. Nu grasă, FOARTE grasă.

Și tot cu ochii închiși, am încercat să “trăiesc” puțin viața unei astfel de femei. Faptul că nu reușește să poarte niciodată rochiile care i-ar plăcea, faptul că lumea în jur se uită chiorâș la ea iar unii ghiolbani chiar o ironizează, faptul că, ori de câte ori se privește în oglindă, oftează , iar când privește spre colegele sale de birou, mult mai suple, oftează din nou.”, a scris Marina Almășam pe blogul ei personal.

”Am recitit discursul lui Buhnici și, mai mult, editorialul meu. Și abia atunci AM ÎNȚELES”

„Am stat cu ochii închiși câteva minute bune…. După ce am considerat că am intrat în pielea ( dar mai ales în mintea) unei astfel de femei, am recitit discursul lui Buhnici și, mai mult, editorialul meu. Și abia atunci AM ÎNȚELES. Am înțeles și nu mi-a căzut bine deloc, caci am înțeles cât de inabilă am fost în a-mi exprima o opinie și câtă confuzie a creat asocierea acesteia cu acea poziție abjectă a necunoscutului mie jurnalist.

Și m-am simțit deodată atât de prost față de femeile acelea pe care, fără să realizez, le-am rănit, în dorința primară de a amenda eu însămi, de fapt, o categorie foarte restrânsă a lor – cea a pițipoancelor supraponderale care se îmbracă provocator de indecent. Dar nu, n-am punctat suficient de clar acest lucru.”, a continuat jurnalista.

„Da, am reacționat la atacarea jurnalistului Buhnici fără a mă concentra prea mult pe spusele lui ( recitindu-le, am realizat dezastrul!)! ci fiind pur și simplu revoltată că un ziarist a fost amendat pentru exercitarea dreptului la propria opinie. Am fost, așa cum am spus în acel blestemat editorial, OARECUM “avocatul diavolului” ; și iată că diavolul m-a ademenit în mlaștina sa…

Regret panta dramatică pe care a luat-o un subiect pe care-l consideram minor. Mi s-a părut chiar de nebăgat în seamă, în aceste vremuri care apasă cu atâta greutate pe viața românului. Astăzi am găsit însă răgazul să meditez la tot ceea ce am scris și MI s-a scris și am realizat că subiectul nu e deloc minor. Că face atingere sufletului omenesc, cel mai sensibil univers cu putință.

Am anunțat, așadar, diavolul că reziliez contractul cu el, că-i cer daune morale pentru că m-a sedus și , ca să închei simetric cu însuși motivul acestui editorial : îmi cer iertare pentru rănile provocate involuntar. Acest cuvânt am să vă rog să îl rețineți : INVOLUNTAR.”, a continuat aceasta.

Cum l-a apărat Marina Almășan pe George Buhnici: "Lumea vine la mare ca să se bucure de frumos. Nu de revărsări de slană şi de acumulări de celulită"

Deși Marina Almăşan susține că este o feministă înrăită, aceasta a lăsat un mesaj pe conturile sale de socializare în care vine în apărarea lui George Buhnici după scandalul celulitei la plajă.

”Ce-a făcut numitul Buhnici? Le-a înţepat discret, cu limba-i ascuţită, pe rubensienele reprezentante ale sexului (cândva) frumos, care, neţinand cont de ”imperfecţiunile” majore ale trupului, se expun în faţa unor plaje întregi, în toată splendoarea celulitei şi a kilogramelor lor, fără să aibă nicio reţinere”, scrie jurnalista pe pagina ei de Facebook.

”Cu riscul de a deveni oarecum ”avocatul diavolului”, am să mă răţoiesc puţin la cei ce au sărit, la beregata lui Buhnici, ca muşcaţi de posterior. În primul rând, libertatea de expresie este la fel de valabilă ca şi libertatea de a-ţi expune epiderma la soare, indiferent de indicaţia acului de la cântar. Iar dacă ai blog, se presupune că de-asta l-ai făcut: ca să-ţi exprimi părerile personale”, scrie Marina Almăşan.

”M-am ”expus” mereu cu zgârcenie în public, considerând (la fel ca şi Buhnici, constat!) că lumea vine la mare ca să se bucure de frumos. Nu de revărsări de slană şi de acumulări de celulită. Băile mele de soare se întâmplau mai mereu pe la câte-o periferie de plajă, mai totdeauna în costum de baie întreg şi invariabil la primele ore ale dimineţii.”

Realizatoarea TV spune că înainte de a merge la mare ținea câte-o cură de slăbire draconică, asociată unui program intensiv de gimnastică.

Marina Almăşan susţine că este o feministă înrăită, fapt care însă nu o împiedică să privească cu ochi critic ”câte-o supraponderală al cărei număr de kilograme este invers proporţional cu cel al complexelor, cum îşi unduieşte dramatic depozitele de grăsime din şoldurile care îi deformează colanţii.

Sau la câte un minijup din care explodează doi caltaboşi consistenţi, cocoţaţi pe tocuri de 10 centimetri, aparţinand toate unei dudui parfumate, care nici măcar nu se sinchiseşte de crucile pe care şi le fac cei din jur”.