Micii românești iubiți de spanioli. Succes răsunător pentru un măcelar român care mută gastronomia românească în Spania

Marcel a plecat în Spania în urmă cu 18 de ani, încercând să își construiască un viitor mai bun, când în România, posibilitățile erau mult reduse, conform Adevărul.

„După ce am împlinit 18 ani am decis să merg în Spania. Motivul meu? Acelaşi ca şi al celorlaţi tineri care plecau în acea epocă, în căutarea unei vieţi mai bune şi cu speranţa că te vei întoarce, iar din banii strânşi acolo să-ţi cumperi o locuinţă şi să-ţi îndeplineşti visurile”, explică el.

Tânărul povestește că în primii ani s-a adaptat foarte greu. În acea perioadă actele pentru contract de muncă se obțineau foarte greu și neavând de ales, a fost nevoit să accepte munca temporară, de sezon, care adesea era plătită la negru.

„În primii patru ani am fost obligat să fac doar munci sezoniere, inclusiv cea de ospătar. Iar faptul că am avut o muncă prin natura căreia cunoşti multă lume, m-a ajutat să-mi fac treptat şi unele relaţii.

Un timp, pentru a strânge bani alternam munca de ospătar cu alt job într-un depozit fructe. Apoi, în 2007 mi s-a oferit oportunitatea să lucrez într-o măcelărie unde am obţinut primul contract de muncă legal şi unde mi s-a oferit posibilitatea de a învăţa o meserie şi să am un loc de muncă stabil.

Mai mult, măcelăria respectivă era una de tradiţie în localitatea Durango. Practic, acolo am învăţat meseria de măcelar. Şi tot aici, în Durango, am trecut la următorul nivel şi am început să mă familiarizez cu adevărat cu vasta cultură a acestei regiuni din Spania, una cu totul aparte”, spune tânărul.

Tot în Spania, Marcel a cunoscut-o pe cea care urma să îi devină soție, Loredana, originară din Suceava.

Cum și-a creat propriul brand de produse din carne

Împreună cu soția sa, Marcel a reușit să își deschidă o măcelărie, urmând ca, mai apoi să deschidă încă două magazine, unde acesta comercializează produse proaspete, crenvuşti, frigărui, produse marinate, burgări, dar și mici, care încep să fie foarte apreciați de către clienții din Țara Baștilor.

„Preparăm şi mici, pe care îi facem în plan de gustare şi la solicitarea românilor pe care îi cunoaştem. Le oferim însă mici şi clienţilor spanioli. În felul acesta le povestesc şi le arăt şi lor câte ceva din gastronomia românească”







