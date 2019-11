Mihaela Bilic: Fructul ideal pentru inimă și digestie. Și nu, nu îngrașă!

Mihaela Bilic prezintă, într-o postare pe Instagram, beneficiile bananelor.

Banana a fost mult timp evitată, în ideea că îngrașă, că are un indice glicemic mare. Iată ce spune nutriționistul Mihaela Bilic pe pagina domniei sale de Instagram.

”Banana. E mai putin important daca a fost Alexandru cel Mare sau Marco Polo cel care a adus bananele in Europa. Important este ca banana e mai mult decat un fruct, e alimentul de bază pentru milioane de persoane ce traiesc la tropice. Fiind disponibile tot timpul anului, bananele sunt al doilea fruct, dupa citrice, ca si volum de consum mondial.

De ce trebuie sa ne reîmprietenim cu banana, dupa ce am acuzat-o că îngrașă? In primul rand pentru că banana are 100cal, adica putin mai mult decat o felie de pâine. Apoi pentru ca e alcalină si nu stimulează apetitul, cum face majoritatea fructelor.

O banana de 120g are 25g glucide, dar cu cât e mai necoaptă, cu atât conține mai mult amidon, nu zahăr. Si mai important este continutul mare de potasiu (310mg/100g), magneziu si fier, esentiale pentru buna functionare a sistemului cardiovascular, muscular, digestiv si urinar.

Banana este fructul care contine triptofan natural, cu efect de linistire si stare de bine la nivel central. Asocierea cu vit. B ajuta la cresterea sintezei de serotonină, dar si la conversia glucidelor in glucoză, cu stabilizarea nivelului glicemiei în sânge.

Tot banana este fructul cel mai usor de digerat, nu da alergii, prin urmare e optiunea ideala in diversificarea alimentatiei la sugari, gustarea perfectă pentru copii si alimentul de bază pentru sportivi.

Cum trebuie să fie o banană? Coaptă nici prea mult nici prea putin, cu extremitațile verzi si mijlocul galben. Dar si banana necoaptă (verde) are un rol benefic in caz de diaree- amidonul pe care il contine are efect prebiotic si restabileste echilibrul intestinal.

Concluzia? Banana e recomandată în orice situație, chiar si în post sau pentru cei care țin dietă- o banană e bună și pentru foame și pentru energie și pentru liniștire”, conchide Mihaela Bilic.